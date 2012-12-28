В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области

Более 900 учеников переступили порог новой школы №58 в День знаний. Школа с естественно-научным уклоном оснащена современным оборудованием: от телескопа до агролаборатории.

Сегодня, в День знаний, 917 детей микрорайона «Елецкий» в Липецке сели за парты в новой школе №58. Школа рассчитана на 1225 мест и стала второй по величине в области после школы в микрорайоне «Взлетный», также открывшейся 1 сентября.Микрорайон «Елецкий», где живет множество молодых и многодетных семей, продолжает активно развиваться — за 10 лет здесь построены два детских сада, ясли и уже вторая школа.Новая школа имеет естественно-научный уклон: с углубленным изучением физики, химии, биологии и информатики. Учебные кабинеты оснащены по последнему слову техники: телескопы, микроскопы, станки, швейные машины и современные кухонные гаджеты. Особой гордостью 58-й стала агролаборатория, по сути комплекс мини-теплиц, с компьютерным мониторингом растений. Школа стала первой в городе, где установлен лифт.На пришкольной территории расположены многочисленные спортивные площадки, внутри — несколько специализированных залов: универсальный, гимнастический, хореографический и скалодром. На четвертом этаже разместилась школа креативных индустрий с современной фото- и видеотехникой.Скалодром в 58-й школе профессиональный, и после сертификации на нем могут обучатся промышленные альпинисты.Оснащением школы оказался впечатлен и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.— Здесь столько оборудования, техники, такие спортивные залы, что кроме учеников нужно привлекать сюда и жителей микрорайона, чтобы и они могли здесь приобщаться к здоровому образу жизни. А то у нас говорят, что в новых микрорайонах пойти некуда. Мы, проектируя новые школы, уже имеем в виду и то, что построенное и обустроенное в них станет доступным и родителям детей, и жителям районов. Классы трудов в этой школе — особая тема. Как сказал мне учитель труда, за 30 лет своей преподавательской деятельности, такое оборудование у него — впервые, — поделился губернатор.В самом деле, два кабинета труда оснащены, кроме стандартных инструментов, еще и станками с числовым-программным управлением.В школу креативных индустрий губернатор Игорь Артамонов, мэр Липецка Роман Ченцов и спикер облсовета Владимир Сериков поднимались на лифте. Все-таки для четырех этажей, лифт необходим.— В этой школе будут разрабатываться дизайн-проекты для различных мест нашего города. Например, для общественных пространств, парков, скверов библиотек, мест проведения культурных мероприятий, — рассказала преподаватель «школы в школе» Елизавета Соколовская.— А мы ищем, кто нам набережную спроектирует. Вот — пожалуйста!— Пошутил губернатор, Елизавета Соколовская выразила надежду, что школе креативных индустрий доверят следующий подобный проект.Во время первой школьной линейки дети вручили первым лицам города и области, и директору новой школы Светлане Бедровой кристалл знаний. Водрузив кристалл на специальный постамент, директор и губернатор открыли школу, что без привычного перерезания красной ленточки, стало новшеством.— Мы перешли в эту школу из 60-й, она стала тесновата для детей «Елецкого». Почти весь наш класс перешел сюда. Переход осуществлялся по собственному желанию, кто хотел, мог перейти в эту школу, кто не хотел — остался в 60-й. Мы, конечно побывали здесь сначала на экскурсии, и я восхищена оборудованием, техникой, широкими коридорами, чистыми и уютными классами. Возлагаем большие надежды на эту школу, — поделилась мать пятиклассника Виктория Дробовинчук.А вот сын Яны Шереметьевой перешел в школу №58 из 69-й. Его мама сказала, что русский язык и литературу в их школе преподавала нынешний директор 58-й Светлана Бедрова.— Мне нравится профессиональный уровень Светланы Валерьевны, и я вижу, что она набрала очень хороший преподавательский состав. Но и главное — мой сын очень хочет заниматься в школе креативных индустрий, — рассказала Яна Шереметьева.В школе уже начали действовать секция баскетбола и кружок физики, объявлен набор в кружок макетирования и моделирования технических объектов.Планируется, что в сентябре пройдет конкурс на название школы, и она станет «именной».