Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
На Зеленом острове в четвертый раз разыграли Кубок губернатора по единоборствам
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
На НЛМК отремонтировали здравпункт конвертерного цеха №2
НЛМК Live
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Общество
685
сегодня, 17:18
3

В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области

Более 900 учеников переступили порог новой школы №58 в День знаний. Школа с естественно-научным уклоном оснащена современным оборудованием: от телескопа до агролаборатории.

Сегодня, в День знаний, 917 детей микрорайона «Елецкий» в Липецке сели за парты в новой школе №58. Школа рассчитана на 1225 мест и стала второй по величине в области после школы в микрорайоне «Взлетный», также открывшейся 1 сентября.

Микрорайон «Елецкий», где живет множество молодых и многодетных семей, продолжает активно развиваться — за 10 лет здесь построены два детских сада, ясли и уже вторая школа.

Новая школа имеет естественно-научный уклон: с углубленным изучением физики, химии, биологии и информатики. Учебные кабинеты оснащены по последнему слову техники: телескопы, микроскопы, станки, швейные машины и современные кухонные гаджеты. Особой гордостью 58-й стала агролаборатория, по сути комплекс мини-теплиц, с компьютерным мониторингом растений. Школа стала первой в городе, где установлен лифт.

На пришкольной территории расположены многочисленные спортивные площадки, внутри — несколько специализированных залов: универсальный, гимнастический, хореографический и скалодром. На четвертом этаже разместилась школа креативных индустрий с современной фото- и видеотехникой.

68b580010832a_IMG_9281.JPG

Скалодром в 58-й школе профессиональный, и после сертификации на нем могут обучатся промышленные альпинисты.

Оснащением школы оказался впечатлен и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

— Здесь столько оборудования, техники, такие спортивные залы, что кроме учеников нужно привлекать сюда и жителей микрорайона, чтобы и они могли здесь приобщаться к здоровому образу жизни. А то у нас говорят, что в новых микрорайонах пойти некуда. Мы, проектируя новые школы, уже имеем в виду и то, что построенное и обустроенное в них станет доступным и родителям детей, и жителям районов. Классы трудов в этой школе — особая тема. Как сказал мне учитель труда, за 30 лет своей преподавательской деятельности, такое оборудование у него — впервые, — поделился губернатор.

В самом деле, два кабинета труда оснащены, кроме стандартных инструментов, еще и станками с числовым-программным управлением.

68b58000a658b_IMG_9151.JPG

В школу креативных индустрий губернатор Игорь Артамонов, мэр Липецка Роман Ченцов и спикер облсовета Владимир Сериков поднимались на лифте. Все-таки для четырех этажей, лифт необходим.

— В этой школе будут разрабатываться дизайн-проекты для различных мест нашего города. Например, для общественных пространств, парков, скверов библиотек, мест проведения культурных мероприятий, — рассказала преподаватель «школы в школе» Елизавета Соколовская.

— А мы ищем, кто нам набережную спроектирует. Вот — пожалуйста!— Пошутил губернатор, Елизавета Соколовская выразила надежду, что школе креативных индустрий доверят следующий подобный проект.

Во время первой школьной линейки дети вручили первым лицам города и области, и директору новой школы Светлане Бедровой кристалл знаний. Водрузив кристалл на специальный постамент, директор и губернатор открыли школу, что без привычного перерезания красной ленточки, стало новшеством.

68b58000cfac1_IMG_9202.JPG

68b58000a751c_IMG_9189.JPG

68b58000a612f_IMG_9195.JPG

68b5800160e19_IMG_9239.JPG

68b58000394a8_IMG_9169.JPG

— Мы перешли в эту школу из 60-й, она стала тесновата для детей «Елецкого». Почти весь наш класс перешел сюда. Переход осуществлялся по собственному желанию, кто хотел, мог перейти в эту школу, кто не хотел — остался в 60-й. Мы, конечно побывали здесь сначала на экскурсии, и я восхищена оборудованием, техникой, широкими коридорами, чистыми и уютными классами. Возлагаем большие надежды на эту школу, — поделилась мать пятиклассника Виктория Дробовинчук.

А вот сын Яны Шереметьевой перешел в школу №58 из 69-й. Его мама сказала, что русский язык и литературу в их школе преподавала нынешний директор 58-й Светлана Бедрова.

— Мне нравится профессиональный уровень Светланы Валерьевны, и я вижу, что она набрала очень хороший преподавательский состав. Но и главное — мой сын очень хочет заниматься в школе креативных индустрий, — рассказала Яна Шереметьева.

В школе уже начали действовать секция баскетбола и кружок физики, объявлен набор в кружок макетирования и моделирования технических объектов.

Планируется, что в сентябре пройдет конкурс на название школы, и она станет «именной».
Комментарии (3)

Бабка Первая
40 минут назад
Поздравляю с новосельем учеников и преподавателей! Это так правильно - учиться рядом с домом, хотя бы сначала.
Бабка Первая
16 минут назад
Вот ведь - запуталась я в школах))) и поздравляю, поздравляю)) Но мне не жалко, ведь наши потомки растут любознательными, талантливыми, здоровыми и умными. Так пусть будут ещё и высокообразованными.
Бабка Первая
45 минут назад
Как хорошо, что школ стало больше! Да ещё таких красивых, современных! Поздравляю и учеников, и преподавателей. И надеюсь, что в других школах не будут теперь учиться в две смены.
