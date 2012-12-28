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Происшествия
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сегодня, 10:23
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У раненого при падении БПЛА ельчанина — баротравма, ушибы и ссадины
Раненому 20 лет. Он госпитализирован в больницу имени Семашко.
Напомним, БПЛА упал в промышленной зоне Ельца. Начался пожар, который быстро потушили спасатели.
Еще один беспилотник этой ночью упал в Добринском районе рядом с частным домом.
Всего за ночь в Липецкой области подавлены три БПЛА самолетного типа.
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