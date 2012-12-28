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2923
сегодня, 10:23
17

У раненого при падении БПЛА ельчанина — баротравма, ушибы и ссадины

Раненому 20 лет. Он госпитализирован в больницу имени Семашко.

По данным GOROD48, раненому ночью при падении БПЛА жителю Ельца 20 лет. У него диагностированы ушиб и ссадины коленного сустава и брюшной стенки, посттравматический отит и баротравма. Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Семашко. Состояние здоровья пациента врачи считают удовлетворительным.

Напомним, БПЛА упал в промышленной зоне Ельца. Начался пожар, который быстро потушили спасатели.

Еще один беспилотник этой ночью упал в Добринском районе рядом с частным домом.

Всего за ночь в Липецкой области подавлены три БПЛА самолетного типа.
БПЛА
воздушная тревога
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Внушаемый
8 минут назад
Вас почитаешь и становится понятно,почему так долго СВО не заканчивается и почему коммунизм не построили ! Кто в лес,кто по дрова !
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Для ого
30 минут назад
А ты смотрю прям мужик, настоящий!!! С дивана то тыкать сосисками
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Да
сегодня, 13:44
Из окопа!! Мой муж и брат там, а мы здесь без защиты. И всем, кто ерничает, смелости бы настоящей вам, а не длинный язык...
Ответить
Без
сегодня, 14:10
защиты,зато с деньгами.Каждому - свое.
Ответить
По
48 минут назад
защиты,зато с деньгами.Каждому - свое. Себе людей не судят. Они там по мобилизации, в отличии от вас, что шкерились по углам и липовые больничные покупали
Ответить
Елена
9 минут назад
Себе людей не судят. Они там по мобилизации, в отличии от вас, что шкерились по углам и липовые больничные покупали Это точно.
Ответить
Ого
сегодня, 14:01
Из больницы пишешь? Тяжёлые травмы?
Ответить
кит
сегодня, 12:36
Раньше граница была на замке,теперь как решето !
Ответить
Савелий
сегодня, 12:07
А чего он там, в промзоне, делал в свои 20 лет?
Ответить
Гость
сегодня, 13:08
Видимо работал!
Ответить
Савелий
сегодня, 13:31
Видимо работал! Сейчас работу надо выбирать с умом. В иной промзоне может оказаться совсем не народнохозяйственное предприятие.
Ответить
Типа
сегодня, 14:02
Сейчас работу надо выбирать с умом. В иной промзоне может оказаться совсем не народнохозяйственное предприятие. Как в киевском ТЦ?
Ответить
Открою секрет
сегодня, 11:39
никто тебя не защитит кроме Бога!
Ответить
Когда
сегодня, 11:26
Вы начнёте нас защищать?
Ответить
ждите
сегодня, 12:47
кому вы нужны.
Ответить
Ого!
сегодня, 12:23
Из окопа пишешь?
Ответить
Зося
сегодня, 10:48
Всем пострадавшим здоровья.
Ответить
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