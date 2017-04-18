Выходные в Липецке: «Ночь в музее», гастроли, много кино и наступление жары

Яркая и насыщенная программа нового уикенда.

Песня про родину

По традиции начинаем нашу рубрику в выходные с музыки. Известные липецкие испоонители Ольга и Евгений Поляковы выступили на сцене ОЦКНТ вместе со своими детьми Викторией и Артёмом, исполнив накануне Для Победы песню «Родина», автором слов и музыки которой является Сергей Трофимов.

Видео Аркадия Свиридова


Жара возвращается

В субботу, 16 мая, в Липецке будет от +23 до +25 градусов, а уже в воскресенье резко потеплеет – от +28 до +30 градусов. Субботний день обойдётся без осадков, а воскресный липчане получат небольшой «холодный душ» в виде кратковременного дождя.


Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 40 лет Октября, 1, 1а, 4, 6;
- ул. Авиационная, 36, 38;
- ул. Московская, 33;
- ул. Пестеля, 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5;
- ул. Студеновская, 195, 197а;
- ул. Смыслова, 1, 3, 4;
- ул. Ушинского, 1а, 3;
- пл. Заводская, 1 стр. 1, 3;
- пл. Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Авиационной, Бескрайней, Пестеля, переулков Макаренко, Рылеева.

Отключение света

16 мая с 9:00 до 12:00 погрузится во мрак здание Арбитражного суда на площади Петра Великого 7.

Больше отключений электричества на выходных не запланировано.

Парки

Расписание мероприятий на свежем воздухе в парках и общественных пространствах Липецка на графике от мэрии.

Мастер-класс от Бунина

16 марта в 18:30 в музейно-выставочном центре (ул. Ленина, 7а) состоится мастер-класс для детей от художника Романа Бунина (6+).

Фото vk.com/lipmuseum_center

Ребятишки услышат историю о непослушном мышонке, который не хотел спать смотрел на звёзды и мечтал о великих свершениях. А итогом вечера станет красивая открытка с мышонком, звездами и т.д. А главное – дети получат вдохновение для новых творческих свершений.

Мероприятие проводится в рамках акции «Ночь в музее», поэтому участие бесплатное.

«Ночь в музее»

16 мая с 17:30 до 20:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) пройдёт своя эксклюзивная программа «Ночи в музее» (6+).

Гостей ждут вокал от солистки Дома музыки Натальи Волковой, «Увлекательная астрономия» и наблюдение за звездными светилами в телескоп от Эдуарда Анохина, экскурсия по выставке картин Василия Шевченко.

Фото vk.com/culturmus48

А ещё – посадка «Культурного огородика» и мастер-класс «Моя первая фасолька» под руководством садовницы и создательницы «Школы зелёного помидора» Дарьи Поповой.

Вход свободный.

Кино

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжит свои знаменитые кинопоказы фильмом «Ритмы мечты». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Ирина Боровская (6+).

Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном конкурсе страны. Её партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник, однако не все разделяют их желание танцевать вместе. Перед финалом конкурса раскрывается главная тайна Вари, которая идёт вразрез с нормами танцоров. Рейтинг на «Кинопоиске» – 8,2.


В ролях: Алиса Меняйкина, Матвей Кулагин, Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова.

Показы 16 и 17 мая в 12:00 и в 15:00.

Ретро-кино

17 мая в 17:00 в малом зале ОЦКНТ киноклуб «Ностальгия» завершит IV Фестиваль военного кино показом фильма «Проверка на дорогах». СССР, 1971. Военная драма. Режиссёр Алексей Герман (18+).

Зима 1942 года. В одной из северо-западных областей России, оккупированной фашистами, партизанам из отряда бывшего сельского милиционера Ивана Локоткова нечего есть. Командир принимает решение захватить фашистский эшелон с продовольствием на охраняемой узловой станции. Провести операцию берется раскаявшийся полицай Лазарев, которого немцы знают в лицо. Но можно ли ему довериться?..

Кадр из фильма

В ролях: Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Владимир Заманский.

Гастроли

В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) продолжаются гастроли Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева.

16 мая в 18:00 на сцене «Укрощение строптивой». Классика по У.Шекспиру. Продолжительность 1 час 40 минут с антрактом (12+).

17 мая в 18:00 «Божьи одуванчики» (12+).

А.Иванов, комедия о двух одиноких сёстрах, которые, несмотря на житейские трудности, не потеряли чувства юмора, умеют мечтать и надеются обрести счастье. 1 час 45 минут, без антракта

Кукольные гастроли

16 мая в 11:00 и в 13:00 в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) будут гостить коллеги из Белгорода со спектаклем «Сказки поднебесной» (6+).
Первая сказка расскажет о волшебной тыкве и двух братьях, которые расскажут и покажут юным зрителям, как Доброта и Трудолюбие могут изменить всё. Вторая история — о жёлтом аисте и простом трактирщике, который становится свидетелем настоящего чуда. Здесь бедность встретится с щедростью, а грациозная птица принесёт в дом надежду и перемены. Третья история — романтическая сказка о двух влюбленных, чьи чувства сияют ярче небесных светил, Солнца и Луны. Пусть эта история расскажет вам о преданности и настоящей любви.

Семья читающая

17 мая с 13:30 в сквере напротив Центральной городской библиотеки (ул. Космонавтов, 15/3) начнутся мероприятия ежегодного фестиваля читающих семей (6+).
Фото vk.com/cgb_liplib48

Аквагрим, мастер-классы, ярмарка сувениров.… А ещё – концертная программа, поэзия и многое другое. Подойдёт и для выбора нового семейного хобби. Приглашают на фестиваль всех желающих!

Дебют на большой сцене

17 мая в 16:30 в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) начнётся концерт «Юные солисты с народным оркестром» (6+).

Проект «Филармонический дебют». Одаренные ученики музыкальных школ Липецкой области и соседних регионов выступят вместе с Липецким государственным оркестром русских народных инструментов, главный дирижер Василий Моисеенко.

Прозвучат Концерт для домры с оркестром А. Лоскутова, «Полька» из «Джазовой сюиты» А. Цфасмана, Песня варяжского гостя из оперы «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, Концертные вариации на тему русской народной песни «Вот мчится тройка почтовая» Н. Будашкина, концертные вариации на тему песни Я. Френкеля «Калина красная» В. Минцева, «Греческая сюита» П. Итурральде, русская народная песня «Вдоль по Питерской» и другие произведения известных представителей жанра народной музыки.

Вход бесплатный, билеты можно получить на сайте Липецкой филармонии или в кассе концертного зала.

Дорогие липчане! На выходных продолжаем внимательно следить за новостями на GOROD48.
