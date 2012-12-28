Общество
Плехановский мост откроется ночью
Его реконструкция продолжалась больше года.
По словам главы города, при этом строители продолжат подмостовые работы и установку чугунных ограждений.
«Прошу водителей быть внимательными и соблюдать осторожность», — предупредил мэр.
Реконструкция моста 1956 года постройки на Плехановском спуске началась 15 октября прошлого года и обошлась бюджету города в 191 106 750 рублей. Предполагалось, что мост будет сдан в ноябре 2025-го,однако из-за задержек в поставках железобетона и неуказанных в контракте работ подрядчик, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», выбился из графика.
Литые чугунные ограждения, о которых рассказал мэр, изготовлены по отдельному контракту, они состоят из 38 столбов и 33 секции.
Плехановский мост последний из реконструированных по двухлетней программе обновления мостов Липецка.
