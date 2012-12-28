Спорт
107
8 минут назад

Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта

У будущего начальника весьма разносторонний спортивный опыт.

По информации GOROD48, на этой неделе будет объявлено о назначении нового руководителя министерства спорта физкультуры и спорта Липецкой области, им станет 47-летний Александр Митин.

В настоящее время Митин руководит областной комплексной спортивной олимпийского резерва (ОК СШОР), а до этого несколько лет возглавлял СШОР по лёгкой атлетике.

Выпускник факультета физкультуры и спорта ЛГПУ Александр Митин зарекомендовал себя весьма разносторонним спортсменом. В детстве занимался плаванием (как и его предшественница Ксения Казакова, которая тоже тренировалась на голубых дорожках «Спартака), выступал в первенстве Липецкой области по футболу и мини-футболу. В большом футболе играл за такие экзотические команды, как «Энергия/ЛСГ/СТВ-7» — своеобразную сборную энергетиков, журналистов и футболистов. В мини-футболе несколько раз приводил к «золоту» чемпионата Липецкой области команду «Петровский рынок», которая тогда находила возможность собирать лучших игроков региона. Позже Митин на пару со своим товарищем Данилой Севостьяновым открыл весьма успешную школу бильярда, воспитанники которой добивались успехов на престижных соревнованиях. Сам успешно играет в бильярд.

Женат Александра Митина Людмила — волейболистка, призёр турниров по пляжному волейболу. Семья воспитывает двух дочерей.

Ранее к назначению на пост был близок депутат Липецкого городского совета по округу №28, директор общеобразовательной школы №59 «Перспектива» мастер спорта по лёгкой атлетике Анатолий Гладышев. По нашей информации, его кандидатуру не согласовали в Министерстве спорта РФ.

Пост регионального министра спорта стал вакантным 6 марта, когда должность покинула Ксения Казакова, проработавшая в ней около года. Сейчас Казакова, по данным Следственного комитета, является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Комментарии

