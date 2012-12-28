Директор стройфирмы подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей
Бизнесмен задержан. На его «Лексус», жилые и нежилые помещения, а также транспорт стройфирмы наложен арест.
«По данным следствия, с 2021 по 2025 год директор организации, специализирующейся на строительстве и оказании услуг по производству технических работ и монтажу отопительных систем, заключал договоры подряда с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде. Однако взятые на себя обязательства либо не выполнял вовсе, либо осуществлял в минимальном объёме, предоставляя заказчикам фиктивные сведения об оказанных услугах. В случае разногласий с контрагентами он ссылался на якобы возникшие трудности и обещал выполнить условия контрактов позже. Общая сумма причинённого им ущерба превысила 103 млн рублей», — сообщает «МВД Медиа».
Дома у бизнесмена и в офисах организации проведены обыски. Изъяты документы, телефоны, жёсткие диски, компьютерная техника, два серверных шкафа, обеспечивавших работу локальной сети компании и хранение сведений о финансовых операциях.
У коммерсанта арестовали «Лексус», жилые и нежилые помещения, транспортные средства стройфирмы.
