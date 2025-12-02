Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
сегодня, 16:25
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Обвиняемые в мошенничестве экс-спикер Липецкого горсовета Александр Афанасьев и бывший военком Липецка Олег Кузнецов в процессе по продлению им меры пресечения потребовали пригласить потерпевшего — бизнесмена Андрея Выжанова.
В процессе по избранию меры пресечения Афанасьев и Кузнецов участвовали удаленно — по видеоконференцсвязи из липецкого СИЗО. Их защиту осуществляли сразу четыре адвоката, трое из которых представляли интересы Кузнецова. Бывший военком был против присутствия на процессе представителя GOROD48. Он заявил судье: «Я не знаю, что он напишет. И вы — тоже». Бывший председатель горсовета, стриженный под машинку, против присутствия прессы не возражал. Судья Андрей Ключников в итоге лишь запретил GOROD48 фотографировать Кузнецова и его адвокатов.
Судья ожидал потерпевшего по уголовному делу, Андрея Выжанова. Но он не пришел. Ведущий дело следователь Дмитрий Казаков сказал, что Выжанов в заседании участвовать не пожелал, согласившись с продлением ареста подозреваемым. Но те заявили, что потерпевший по их уголовному делу нужен.
— Его не было на избрании меры пресечения, его позиции мы не знаем. Даже СМИ его позиция по этому уголовному делу не известна. Мы хотим услышать мнение потерпевшего, — заявила адвокат Афанасьева Лариса Федюкина.
Ее поддержали трое других защитников.
— Посмотреть надо нам всем в его глаза. В глаза этого фокусника! — выкрикнул из телевизора Олег Кузнецов.
Следователь возразил. Сказал, что Выжанов дал показания по существу дела, а участвовать в процессе рассмотрения меры пресечения он не обязан.
— Следствию надо его засекретить вообще! — снова подал голос Олег Кузнецов.
Несмотря на эти заявления, представитель прокуратуры Анна Щукина поддержала проведение слушания без потерпевшего. С ней согласился и судья.
Адвокат Федюкина ходатайствовала о приобщении к материалам дела грамот ее подзащитного от президента страны и руководства «Единой России». В то время когда судья сличал их подлинники с копиями, в камере СИЗО скрипнула дверь — очевидно, сменился надзиратель.
— Все на месте. Никто не убежал, — пошутил Афанасьев.
Адвокат Владимир Колобов попросил приобщить к делу его жалобу в прокуратуру области о нарушении разумности сроков расследования. «Мне ответили, что срок рассмотрения жалобы продлен до 5 декабря».
Следователь Казаков заявил, что по уголовному делу проведен ряд действий: допросы, обыски, выемки документов, очные ставки. И посетовал, что к 5 декабря он не может закончить рассмотрение уголовного дела из-за большого объема незавершенной работы. При этом основания для избрания меры пресечения не изменились и не отпали, а оба подследственных обвиняются в серьезном преступлении против собственности. Срок наказания по их статье — до 10 лет. Находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться от следствия и суда. Следователь сообщил, что недавно Кузнецов купил недвижимость в Сочи, а будучи военным пенсионером, может продолжить преступную деятельность и влиять на участников расследования. И зачитал ходатайство о продлении обвиняемым срока содержания под стражей до 2 февраля.
Потом наступила очередь адвокатов.
Следователь заявил, что в материалах дела есть рапорт оперативного сотрудника ФСБ, в котором сказано, что Олег Кузнецов может скрыться, что у него есть загранпаспорт, что он имеет обширный круг знакомых. Адвокаты усомнились в том, что этот рапорт попал в материалы уголовного дела процессуальным путем, и на это Дмитрию Казакову не было что возразить. Он лишь сказал, что предоставил суду материалы в том объеме, в котором посчитал это нужным.
— Кузнецов купил недвижимость в Краснодарском крае. И купил билеты туда. Я должен был воспрепятствовать этому как следователь, — сказал представитель Следкома, говоря о необходимости ареста Кузнецова в начале октября.
— Когда он купил билеты, у него был какой-то статус по этому уголовному делу?, — поинтересовалась защита.
— Нет, — ответил следователь.
— А вы знали, что он едет туда с женой, дочерью и внучкой?
— Мне это не известно.
— Вы указали, что Кузнецов может покинуть страну. Вот, у меня есть его загранпаспорт. В нем нет ни одной визы или отметки о пересечении Кузнецовым границы с 2022 года, — заявил адвокат.
— Но может это сделать, — стоял на своем следователь.
— Но разве Кузнецов обязан иметь регистрацию только в Липецкой области? Это что, нарушение закона?
— Это содействует разумным срокам расследования. Он должен быть тут. Краснодар и Липецк — это разные субъекты РФ.
— Это другое государство, — бросил язвительную реплику из телевизора бывший военком.
Получив слово, 63-летний Олег Кузнецов заявил, что не имеет морального права перед семьей на то, чтобы скрываться от следствия. На его иждивении находятся престарелые родители и нездоровая жена (на этом месте голос Кузнецова дрогнул). «Это глупо — скрываться в таком положении. Если вы говорите о моих связях, то половина этих связей уже в земле, половина, как я, пенсионеры. Следы какого преступления я могу скрыть?»
Адвокаты забрасывали следователя вопросами и по другим поводам, но Дмитрий Казаков редко на какой давал четкий ответ. В итоге защитник Андрей Фролов спросил о том, как сам следователь считает, эффективно ли он расследует уголовное дело, если ему нужны еще два месяца работы? В ответ услышал, что следствие до сих пор собирает оперативную информацию и определяет круг возможных свидетелей. Также Казаков заявил, что стоит в очереди на применение ряда специальных технических средств для проведения различных экспертиз по делу.
— Давайте я вам помогу! — обратился к следователю один из адвокатов. — При обыске вы изъяли драгоценности супруги Кузнецова. У нас есть все документы на эти покупки, все чеки. Все драгоценности приобретены до 2020 года, а инкриминируют Кузнецову преступление, якобы совершенное в 2023 году. Если вам нужна экспертиза этих предметов, то зачем? Экспертиза при наличии всех документов по их приобретению не нужна.
Адвокат Афанасьева сказала, что ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста должно быть обоснованным. «Я говорю о нарушении следователем разумных срока следствия и норм УПК. Что мешало следователю за два месяца провести те следственные действия, которые должны быть и могли быть выполнены? Но с моим участием с Афанасьевым никаких следственных действий не было с 8 октября. Поэтому мы и попросили очную ставку с Выжановым. И еще надо бы истребовать материалы из ФНС о налогах Выжанова».
В суде прозвучали заявления адвокатов о социальной ответственности следствия. Что не должно быть домыслов и голословных утверждений насчет того, что теоретически могут сделать обвиняемые, если им изберут любую иную, не связанную с арестом, меру пресечения. Об Афанасьеве, например, сказали, что трое его малолетних детей, которых он содержит, лишены связи с отцом. И что в его жизни не было ни одной плохой истории кроме той, в которой он сейчас оказался. Сторона защиты даже упомянула недавно возбужденное уголовное дело о мошенничестве на экономзоне «Липецк». Если подозреваемым в нем в виде меры пресечения выбран запрет на определенные действия, то почему обвиняемым по этому делу — арест? Почему Афанасьев находится под стражей, а лицо, которое, возможно, дало взятку налоговикам, находится в статусе потерпевшего?
— Есть ли у вас доказательство относительно меня, что я могу скрыться от следствия? — спросил Александр Афанасьев у следователя.
— Обстоятельства при избрании вам ареста как меры пересечения не изменились, — ответил Дмитрий Казаков.
— У меня трое малолетних детей. А у вас нет за два месяца расследования даже косвенного доказательства того, что я могу скрыться от следствия! Но я при своих обстоятельствах даже теоретически не могу воспользоваться возможностью покинуть страну.
А вот что сказал Олег Кузнецов:
— Мне 63 года. 32 из них я добросовестно служил отечеству. Звание полковника я получил досрочно. Имею две государственные награды, 18 ведомственных, 10 ценных подарков от командования. Я девять лет был военкомом Липецка. Никто тогда, ни я, ни один из 163 моих подчиненных не попадали под уголовные дела. Почему коммерсант Выжанов легко сделал из 50 миллионов рублей налоговой задолженности девять? Вот кем правоохранительным органам нужно заниматься, а он даже в суд не ходит!
Его адвокат добавил: «Почему Выжанов, который совершил фактически преступление, взятку или покушение на взятку, находится на свободе, а Кузнецов — в СИЗО?»
Оба подследственных говорили об условиях, в которых их содержат в СИЗО.
— Задача следствия — создать мне невыносимые условия. В моей камере греет одна секция батареи из пяти, воду дают два часа. Вода из крана не соответствует санитарным нормам, а мы ее пьем и нам готовят на ней пишу. Я — гипертоник. Тут находится — прямой путь к выносу отсюда! — сказал, например, Кузнецов.
Афанасьев попросил суд заменить содержание под стражей на домашний арест. Кузнецов — на домашний арест или денежный залог в миллион рублей.
Однако судья Андрей Ключников продлил обвиняемым срок содержания под стражей на два месяца.
