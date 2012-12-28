Двое липчан освобождены из плена
Сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Среди освобождённых из плена российских военных — двое липчан.
Особую благодарность хочу выразить нашему уполномоченному по правам человека Ираиде Тихоновой. Омбудсмен вновь добилась, чтобы липецкие парни попали в списки на обмен. Спасибо за неравнодушие и результат», — рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
С начала СВО из плена в результате обменов вернулись 55 жителей Липецкой области.
