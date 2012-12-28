Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали
Происшествия
Читать все
Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
Происшествия
«А где же чугунные перила?»
Общество
Движение в центре Липецка будет затруднено: светофоры на выезде с Театральной площади отключат для настройки
Общество
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Общество
80-летний рыбак утонул в реке в Добринском округе
Происшествия
Два ножа и 6800 украл из трех магазинов житель Донского: его нашли по отпечаткам
Происшествия
Вместо профессионального мини-футбола в Липецкой области увеличат поддержку детского спорта
Спорт
Становлянцы Вадим Руднев и Микаил Алиев погибли на СВО
Общество
Читать все
Спорт
108
36 минут назад
1

Вместо профессионального мини-футбола в Липецкой области увеличат поддержку детского спорта

40 миллионов рублей пойдут на капитальный ремонт спортивной школы и поддержку подрастающего поколения.

Мини-футбольный клуб «ЛКС» объявил о приостановлении своей деятельности.

«В связи с сокращением государственной субсидии, МФК «ЛКС» не смог обеспечить финансирование в объёме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях», — говорится в заявлении клуба. 

Это значит, что команда не сможет продолжить выступление в Суперлиге, а дублирующий состав —в Высшей лиге чемпионата России.

В правительстве Липецкой области пояснили, что на финансирование мини-футбола были готовы в 2026 году выделить 40 миллионов рублей. При этом Липецкая область с 2019 года активно участвовала в финансировании формально частного клуба ЛКС. За шесть лет объём областной субсидии увеличился более чем в 10 раз — с 13 до 140 млн. рублей в 2025 году.

«АНО «Мини-футбольный клуб ЛКС» — частная организация. Правительство Липецкой области не входит в состав учредителей клуба и не участвует в его управлении. При этом профессиональные клубы по своей модели в большей степени опираются на внебюджетные источники — спонсорство, партнёрства, коммерческие доходы. Государство, в соответствии с Федеральным законом, оказывает содействие развитию профессионального спорта, в том числе через меры государственной поддержки», — заявили в региональном Министерстве спорта.

Выделенные на мини-футбол 40 миллионов правительство направит на капитальный ремонт спортивной школы и развитие детско-юношеского спорта.

«В Липецкой области безусловным приоритетом является поддержка детско-юношеского и адаптивного спорта. За последние семь лет финансирование областных спортивных школ из областного бюджета выросло в 6,5 раза, более чем на один миллиард рублей — с 184 млн. рублей до 1 млрд. 202 млн. рублей. Эти средства направляются на закупку оборудования и экипировки, а также на проведение учебно-тренировочных мероприятий и соревнований.

Кроме того, в 2025 году на командирование спортсменов — членов сборных команд Липецкой области — на международные, всероссийские и межрегиональные соревнования было направлено 59,2 млн. рублей. В 2025 году липецкие спортсмены завоевали около 3 тысяч медалей», — говорится в сообщении Минспорта.
Мини-футбол
0
0
1
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
11
8 минут назад
Наглядный пример - что они играли за чужие деньги - а не по призванию. Как только убрали кормушку - пацаны сразу разбежались
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить