Вместо профессионального мини-футбола в Липецкой области увеличат поддержку детского спорта

40 миллионов рублей пойдут на капитальный ремонт спортивной школы и поддержку подрастающего поколения.



Мини-футбольный клуб «ЛКС» объявил о приостановлении своей деятельности.«В связи с сокращением государственной субсидии, МФК «ЛКС» не смог обеспечить финансирование в объёме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях», — говорится в заявлении клуба.Это значит, что команда не сможет продолжить выступление в Суперлиге, а дублирующий состав —в Высшей лиге чемпионата России.В правительстве Липецкой области пояснили, что на финансирование мини-футбола были готовы в 2026 году выделить 40 миллионов рублей. При этом Липецкая область с 2019 года активно участвовала в финансировании формально частного клуба ЛКС. За шесть лет объём областной субсидии увеличился более чем в 10 раз — с 13 до 140 млн. рублей в 2025 году.«АНО «Мини-футбольный клуб ЛКС» — частная организация. Правительство Липецкой области не входит в состав учредителей клуба и не участвует в его управлении. При этом профессиональные клубы по своей модели в большей степени опираются на внебюджетные источники — спонсорство, партнёрства, коммерческие доходы. Государство, в соответствии с Федеральным законом, оказывает содействие развитию профессионального спорта, в том числе через меры государственной поддержки», — заявили в региональном Министерстве спорта.Выделенные на мини-футбол 40 миллионов правительство направит на капитальный ремонт спортивной школы и развитие детско-юношеского спорта.«В Липецкой области безусловным приоритетом является поддержка детско-юношеского и адаптивного спорта. За последние семь лет финансирование областных спортивных школ из областного бюджета выросло в 6,5 раза, более чем на один миллиард рублей — с 184 млн. рублей до 1 млрд. 202 млн. рублей. Эти средства направляются на закупку оборудования и экипировки, а также на проведение учебно-тренировочных мероприятий и соревнований.Кроме того, в 2025 году на командирование спортсменов — членов сборных команд Липецкой области — на международные, всероссийские и межрегиональные соревнования было направлено 59,2 млн. рублей. В 2025 году липецкие спортсмены завоевали около 3 тысяч медалей», — говорится в сообщении Минспорта.