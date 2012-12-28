Липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и потратил с неё больше 15 000 рублей

Дело направлено в суд.

Прокуратура Октябрьского района направила в суд уголовное дело о краже с банковского счёта.— По версии следствия, в январе этого года липчанин нашёл в салоне автобуса забытую кем-то из пассажиров банковскую карту и за несколько часов совершил рейд по торговым точкам Липецка: прикладывая карту к терминалам в сетевых магазинах, киосках, кафе и алкомаркетах, он оплачивал продукты и другие товары. За непродолжительное время мужчина потратил больше 15 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Детали транзакций и записи с камер видеонаблюдения легли в основу обвинения. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.