Ночью БПЛА атаковали все соседние с Липецкой областью регионы

Воздушная тревога объявлялась в Липецкой области на восемь часов.

До шести утра действовали в Липецкой области красный и желтый уровни воздушной тревоги, введенные накануне около десяти часов вечером.По данным Минобороны РФ, этой ночью над Азовским и Каспийским морями и 18 регионами страны перехвачены 355 БПЛА самолетного типа. В числе атакованных регионов все соседние с Липецкой области: Воронежская, Курская, Рязанская, Орловская, Тамбовская и Тульская.