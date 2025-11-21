Все новости
Общество
801
сегодня, 12:57
12

В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор

На строительство второй очереди парка аттракционов в бюджете-2026 забронированы 133,5 млн рублей — в 10 раз больше, чем на содержание городской ливневой канализации.

Пуско-наладочные работы в парке аттракционов «Петропарк» должны были завершится к 1 октября. Но липчанам так и не удалось покататься на новых качелях-каруселях этой осенью, как предполагал глава города Роман Ченцов, ведь в парке начались работы по дополнительному контракту на 38,7 млн рублей, предполагающие завершение благоустройства 22,3 тысячи кв. м территории к 1 декабря.

До истечения контракта осталось 10 дней. Мы решили посмотреть, как продвигаются работы.

60fc1e6a-4db9-47a7-95eb-90c6f83874c3.jpg+2025-11-21-12.41.05+niz.jpg

385f8adf-d579-45d8-89bc-00ff0f386273.jpg+2025-11-21-12.41.35+niz.jpg

Контракт предполагает озеленение 43% территории нового парка. Чернозем для газонов сюда уже завезли. Сегодня субподрядчик, АО «Зеленхоз», сажал в «Петропарке» горную сосну — это медленно растущий хвойный кустарник. Его сажают кучками. Получаются красивые зеленые островки.

92b3c643-48ac-4932-af24-000affcddeb5.jpg+2025-11-21-12.41.35+niz.jpg

dd4d8f25-5f87-4ee4-8647-5d09c801c8af.jpg+2025-11-21-12.41.35+niz.jpg

Всего к началу зимы тут планируют посадить 1500 кустарников и сотню деревьев взамен 133 вырубленных. При этом «Зеленхоз» сажает крупномеры — саженцы высотой в три метра и больше. Они хорошо смотрятся на фоне нескольких десятков взрослых деревьев — берез, осин и сосен — которые появились самосевом на пустоши за благоустроенной еще мэром Евгений Уваркиной взлеткой. Новые деревья пока представлены липами и кленами. На следующей неделе компанию им составят ивы и рябины.

907bc5c1-1624-4158-bdba-d44c939aed49.jpg+2025-11-21-12.41.35+niz.jpg

2903a5a0-3f62-4f9b-a4c8-75401d9e341e.jpg+2025-11-21-12.41.35+niz.jpg

Теперь бы полить эти саженцы, да нечем! Работницы «Зеленхоза» жалуются, что сюда не пускают их поливочную машину. С водой она весит больше шести тонн, и Строители боятся, что автоцистерна раздавит тротуарную плитку. Это, конечно, странно, ведь заказчик заверял мэра, что 80-миллиметровая тротуарная плитка, такая же, какой выложена площадка перед бывшим «Октябрем» на площади Петра Великого, выдержит нагрузку спецтехники. Кстати, десятки тонн чернозема сюда ведь завезли не вертолетом, а на мощных грузовиках. И плитка осталась целой.

— И что, нам ведрами воду под каждое дерево носить? — жалуются женщины из «Зеленхоза».

Сейчас будущий парк, который уже приобрел очертания, обносят забором. По этой причине вся тротуарная плитка — в грязи. Также тут еще нужно смонтировать освещение: под новые фонари выведены провода в смонтированные фланцевые фундаменты. Но эту работу можно делать и зимой. Также, как и монтировать сеть камер наблюдения.

296bb358-97fa-4d50-8c5e-71bed4d3aa12.jpg+2025-11-21-12.41.35+niz.jpg

5f6d39f8-5c5e-4cdb-9bb3-9a90384a073f.jpg+2025-11-21-12.41.35+niz.jpg

e5c0f5c0-a49c-4b52-b5d4-c24da8161d4c.jpg+2025-11-21-12.41.35+niz.jpg

Очевидно, когда после установки забора подчистят грязь, тут установят модульный туалет на четыре кабинки, шесть теневых навесов, 45 скамеек разных видов и 57 урн. А может, все это появится в «Петропарке» только весной, как пока два не установленных аттракциона: автодром и батут.

99b7b555-8bd8-4e3e-9ddb-c8cc8a58d26e.jpg+2025-11-21-12.41.35+niz.jpg

к вопросу о культуре производства работ: конечно, эта плита с люком будет украшать парк, раз ее не установили ниже уровня грунта

Ранее глава Липецка Роман Ченцов обещал, что «Петропарк» заработает в мае. Интересно, успеют ли к тому времени построить его вторую очередь: променад, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений? Проектом предусмотрены качели, смонтированные прямо под теневыми навесами, балансировочные бревна, качалки на пружинах, игровые комплексы «Морской бой» и «Корабль Венеция». Тут должен появиться просторный «Дом страха», стены которого изнутри будут облицованы изогнутыми панелями из нержавеющего металла, создающие искаженные отражения, несколько инсталляций и артобъектов (некоторые — с ночной подсветкой): «Тайм-лапс», «Колосья» из 450 светящихся пшеничных соцветий, «Доменные печи», «Стальной гигант», «Звуковая амфора», «Кинетическая стена», «Корабельные мачты» из 16 элементов, «Липа».

Очевидно, на все это и зарезервированы в бюджете-2026 133,5 млн рублей. Сумма, которая в 10 раз больше, чем будет выделено на содержание всей городской ливневой канализации.
парк аттракционов
«Петропарк»
Комментарии (12)

Один
16 минут назад
Лучше бы бесплатные яблони, вишню, грушу, боярышник посадили для народа.
Ответить
стесняюсь спросить
20 минут назад
горные сосны посадили. А горы к ним когда подвезут?
Ответить
Дед
26 минут назад
Помню 80е , людей везде много , молодежь везде , город бурлил жизнь кипела ! А сейчас для кого это все ?
Ответить
988
39 минут назад
Спецтехнику не пускают? А в бочке, что раньше квас продавали, слабо привезти? Или тот же еврокуб на прицепе... На какой-нибудь Ниве... Её то на плитку пустят? Все бы отговорки искать...
Ответить
Все там
13 минут назад
норм перед триатлоном ездит газель с кубом и все поливается может и туда заехать брызнуть им
Ответить
Анна
50 минут назад
Надеюсь камеры там есть, а то в Липецке много любителей выкапывать кустики к себе на огород
Ответить
получается
52 минуты назад
деревьев посадят меньше чем вырубили, не справедливо это, посадить дерево только полдела, а летом кто будет их поливать, у Зеленхоза только старые советские Зилки
Ответить
Вы
41 минуту назад
очень далеки от истины!!!!!!!!!!!!
Ответить
кирдык
55 минут назад
зеленой зоне города и легким его
Ответить
Бабушка
сегодня, 13:18
когда же будут высаживать деревья в Нижнем парке, взамен вырубленных, писали якобы осенью, она уже заканчивается.
Ответить
местный
сегодня, 13:09
а мусор, разлетевшийся вокруг, когда уберут?:??
Ответить
сегодня, 13:08
Пропал парк!
Ответить
