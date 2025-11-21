В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор

На строительство второй очереди парка аттракционов в бюджете-2026 забронированы 133,5 млн рублей — в 10 раз больше, чем на содержание городской ливневой канализации.

Пуско-наладочные работы в парке аттракционов «Петропарк» должны были завершится к 1 октября. Но липчанам так и не удалось покататься на новых качелях-каруселях этой осенью, как предполагал глава города Роман Ченцов, ведь в парке начались работы по дополнительному контракту на 38,7 млн рублей, предполагающие завершение благоустройства 22,3 тысячи кв. м территории к 1 декабря.До истечения контракта осталось 10 дней. Мы решили посмотреть, как продвигаются работы.Контракт предполагает озеленение 43% территории нового парка. Чернозем для газонов сюда уже завезли. Сегодня субподрядчик, АО «Зеленхоз», сажал в «Петропарке» горную сосну — это медленно растущий хвойный кустарник. Его сажают кучками. Получаются красивые зеленые островки.Всего к началу зимы тут планируют посадить 1500 кустарников и сотню деревьев взамен 133 вырубленных. При этом «Зеленхоз» сажает крупномеры — саженцы высотой в три метра и больше. Они хорошо смотрятся на фоне нескольких десятков взрослых деревьев — берез, осин и сосен — которые появились самосевом на пустоши за благоустроенной еще мэром Евгений Уваркиной взлеткой. Новые деревья пока представлены липами и кленами. На следующей неделе компанию им составят ивы и рябины.Теперь бы полить эти саженцы, да нечем! Работницы «Зеленхоза» жалуются, что сюда не пускают их поливочную машину. С водой она весит больше шести тонн, и Строители боятся, что автоцистерна раздавит тротуарную плитку. Это, конечно, странно, ведь заказчик заверял мэра, что 80-миллиметровая тротуарная плитка, такая же, какой выложена площадка перед бывшим «Октябрем» на площади Петра Великого, выдержит нагрузку спецтехники. Кстати, десятки тонн чернозема сюда ведь завезли не вертолетом, а на мощных грузовиках. И плитка осталась целой.— И что, нам ведрами воду под каждое дерево носить? — жалуются женщины из «Зеленхоза».Сейчас будущий парк, который уже приобрел очертания, обносят забором. По этой причине вся тротуарная плитка — в грязи. Также тут еще нужно смонтировать освещение: под новые фонари выведены провода в смонтированные фланцевые фундаменты. Но эту работу можно делать и зимой. Также, как и монтировать сеть камер наблюдения.Очевидно, когда после установки забора подчистят грязь, тут установят модульный туалет на четыре кабинки, шесть теневых навесов, 45 скамеек разных видов и 57 урн. А может, все это появится в «Петропарке» только весной, как пока два не установленных аттракциона: автодром и батут.Ранее глава Липецка Роман Ченцов обещал, что «Петропарк» заработает в мае. Интересно, успеют ли к тому времени построить его вторую очередь: променад, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений? Проектом предусмотрены качели, смонтированные прямо под теневыми навесами, балансировочные бревна, качалки на пружинах, игровые комплексы «Морской бой» и «Корабль Венеция». Тут должен появиться просторный «Дом страха», стены которого изнутри будут облицованы изогнутыми панелями из нержавеющего металла, создающие искаженные отражения, несколько инсталляций и артобъектов (некоторые — с ночной подсветкой): «Тайм-лапс», «Колосья» из 450 светящихся пшеничных соцветий, «Доменные печи», «Стальной гигант», «Звуковая амфора», «Кинетическая стена», «Корабельные мачты» из 16 элементов, «Липа».Очевидно, на все это и зарезервированы в бюджете-2026 133,5 млн рублей. Сумма, которая в 10 раз больше, чем будет выделено на содержание всей городской ливневой канализации.