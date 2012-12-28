Все новости
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Коллективку и Сокол соединил новый мост
Общество
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Общество
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
32-летняя липчанка не открывала дверь приставам и ругалась матом
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +10
Погода в Липецке
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудники НЛМК отмечены ведомственными наградами
НЛМК Live
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Общество
Общество
1779
сегодня, 15:31
11

Коллективку и Сокол соединил новый мост

Старый был построен еще во время Великой Отечественной войны.

Сегодня мэр Липецка Роман Ченцов, вице-спикер горсовета Станислав Каменецкий и депутат горсовета Татьяна Шипилова открыли новый пешеходный мост, соединивший район Коллективки с Соколом.

Уже за полчаса до этого события сокольцы пришли к новой насыпи-переправе, которая заменила металлический, насквозь проржавевший мост 1942 года постройки. Кто-то пришел целыми семьями, как, например, мама троих детей Елена Андреева. Женщина говорит, что старый мост был опасен, а новый — просто картинка!

Высота насыпи нового моста — шесть метров. На его склонах уже выросла зеленая травка. Протяженность пешеходной зоны моста — 75 метров, ширина — 2,2 метра. Он заасфальтирован. На переправе установлено ограждение из композитного материала, а также шесть фонарей. Кроме того, со стороны улицы Свободный Сокол строители обустроили пешеходную дорожку, на которой и собрались в ожидании открытия моста жители 32-го и 34-го избирательных округов, представленных в горсовете Станиславом Каменецким и Татьяной Шипиловой.

aa5c11b3-d286-4c8e-a7d7-ed3763dedbd4.jpg

eaf13608-9552-43c1-9f0c-bf410289eb8e.jpg

Старый мост был одной из болевых точек Сокола, о которой GOROD48 рассказывал почти ежегодно. За более чем 80 лет он пришел в полную негодность и даже накренился на сторону. Сначала эксперты оценивали его состояние как несоответствующее нормативам, а три года назад мост признали аварийным и даже пытались закрыть. Однако из-за отсутствия альтернативы сокольцы продолжали на свой страх и риск ходить по ржавому мосту, ведь на одной стороне глубокого лога, в многоэтажном Соколе, находятся детсады, школы, поликлиника и больница, магазины, стадион, а на другой — обширный жилой сектор.

— Наша семья переехала на Коллективку в 2002 году. Железный мост и тогда уже был развален и с дырами. Самое жуткое время для нас было осенью и зимой, ведь мост никак не освещался. А сейчас у нас появился новый безопасный мост с отменным ночным освещением. Огромное спасибо нашим депутатам и тем, кто его построил, — говорит Валентина Ночевкина.

Три года назад депутат от Сокола Станислав Каменецкий пообещал избирателям новый мост. Его строительство проводилось на средства, выделенные для выполнения наказов избирателей сразу двух округов — его и Светланы Тюниной, а затем Татьяны Шипиловой. Неудивительно, что Станислав Каменецкий и Татьяна Шипилова вместе с главой города и разрезали красную ленточку на входе на мост (Роман Ченцов попросил девочку с шаром взять ножницы вместо него).

f1639a05-f4d8-4e46-a439-76d29cd91aa8.jpg

— Это событие приятно для нас всех. Для меня потому, что я вижу улыбки на ваших лицах. Я понимаю, какая привязанность возникает к месту, где живешь. И как важно, сделать это место максимально комфортным. А еще важно, чтобы наши дети хотели бы жить в своем городе. Спасибо депутатам, благодаря которым появился этот проект. Спасибо всем, кто спроектировал и построил этот мост, — сказал Роман Ченцов.

Станислав Каменецкий начал свою короткую речь со слов: «Ну, наконец-то!» Действительно, первоначальный проект нового свайного моста пришлось по ряду причин отправить в стол. И разработать новый — грунтовую насыпь над огромной трубой для пропуска воды:

— Вряд ли кто-то знает, как сложно нам дался этот проект, сколько было приложено сил, чтобы его реализовать. Но новый мост был крайне востребован жителями Сокола. И мы это сделали, ура!

В этом году мост стал самым масштабным проектом из реализованных по наказам избирателей. Мост обошелся в 12,2 млн рублей. Вице-спикер горсовета поблагодарил губернатора Игоря Артамонова за поддержку, за серьезные средства, потраченные на возведение переправы. Также Станислав Каменецкий поблагодарил мэра и его команду за реализацию замысла.

Сокольцы буквально не давали мэру и своим депутатам прохода после открытия моста. Благодарности сыпались со всех сторон. «Свет ночью горит — читать можно!» «Теперь и лишний раз пройтись по Соколу приятно». «Спасибо за безопасность наших детей!»

Все причастные к строительству люди были награждены грамотами городского Совета: проектировщик Александр Бондарев, подрядчики Иван Двуреченский, Валерий Соколов и Геннадий Коновалов, два куратора, представляющие заказчика, УГС Липецка, Евгений Подсиорин и Сергей Акулов, а также единственная женщина, главный консультант департамента развития территории мэрии Юлия Бурлова.

36a8dced-9e5d-498d-9d18-20bd8411dd92.jpg
Комментарии (11)

Житель
сегодня, 19:29
Спасибо!!!
Си
сегодня, 18:53
Полтора миллиона десять метров!....
Оптимист
сегодня, 17:38
Старый мост прослужил людям 80 лет!!! Новый прослужит 100 лет?
Александр Н.
сегодня, 16:54
Вот это хорошая новость и читать такое приятно.
*****
сегодня, 16:50
Переходный мост и знак "движение пешеходов запрещено" Этот прикол такой?
омсквич
сегодня, 16:20
Цыплят по осени считают, а мосты/дороги/дома по весне
Гость
сегодня, 16:20
Меня по старому мосту в детский сад водили,и в 28-ю школу ходила!Надо будет приехать по новому пройтись
Интересно
сегодня, 16:13
Подскажите , мост какой длины , 5 км ?
гость
сегодня, 15:56
А хоть одного рабочего наградили?
гостю
сегодня, 18:32
Чай таперича не мрачные советские времена, чтобы про строителей моста вспоминать. Которые и в жару и в холод - целый день, трудились.
Горожанка
сегодня, 15:49
Молодцы, конечно, спасибо большое. Но масштабы возведений по сравнению СССР, увы и ах. Как же мы поизмельчали, даже и сами не замечаем, как мы отстали.
