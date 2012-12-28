Коллективку и Сокол соединил новый мост

Старый был построен еще во время Великой Отечественной войны.

Сегодня мэр Липецка Роман Ченцов, вице-спикер горсовета Станислав Каменецкий и депутат горсовета Татьяна Шипилова открыли новый пешеходный мост, соединивший район Коллективки с Соколом.Уже за полчаса до этого события сокольцы пришли к новой насыпи-переправе, которая заменила металлический, насквозь проржавевший мост 1942 года постройки. Кто-то пришел целыми семьями, как, например, мама троих детей Елена Андреева. Женщина говорит, что старый мост был опасен, а новый — просто картинка!Высота насыпи нового моста — шесть метров. На его склонах уже выросла зеленая травка. Протяженность пешеходной зоны моста — 75 метров, ширина — 2,2 метра. Он заасфальтирован. На переправе установлено ограждение из композитного материала, а также шесть фонарей. Кроме того, со стороны улицы Свободный Сокол строители обустроили пешеходную дорожку, на которой и собрались в ожидании открытия моста жители 32-го и 34-го избирательных округов, представленных в горсовете Станиславом Каменецким и Татьяной Шипиловой.Старый мост был одной из болевых точек Сокола, о которой GOROD48 рассказывал почти ежегодно. За более чем 80 лет он пришел в полную негодность и даже накренился на сторону. Сначала эксперты оценивали его состояние как несоответствующее нормативам, а три года назад мост признали аварийным и даже пытались закрыть. Однако из-за отсутствия альтернативы сокольцы продолжали на свой страх и риск ходить по ржавому мосту, ведь на одной стороне глубокого лога, в многоэтажном Соколе, находятся детсады, школы, поликлиника и больница, магазины, стадион, а на другой — обширный жилой сектор.— Наша семья переехала на Коллективку в 2002 году. Железный мост и тогда уже был развален и с дырами. Самое жуткое время для нас было осенью и зимой, ведь мост никак не освещался. А сейчас у нас появился новый безопасный мост с отменным ночным освещением. Огромное спасибо нашим депутатам и тем, кто его построил, — говорит Валентина Ночевкина.Три года назад депутат от Сокола Станислав Каменецкий пообещал избирателям новый мост. Его строительство проводилось на средства, выделенные для выполнения наказов избирателей сразу двух округов — его и Светланы Тюниной, а затем Татьяны Шипиловой. Неудивительно, что Станислав Каменецкий и Татьяна Шипилова вместе с главой города и разрезали красную ленточку на входе на мост (Роман Ченцов попросил девочку с шаром взять ножницы вместо него).— Это событие приятно для нас всех. Для меня потому, что я вижу улыбки на ваших лицах. Я понимаю, какая привязанность возникает к месту, где живешь. И как важно, сделать это место максимально комфортным. А еще важно, чтобы наши дети хотели бы жить в своем городе. Спасибо депутатам, благодаря которым появился этот проект. Спасибо всем, кто спроектировал и построил этот мост, — сказал Роман Ченцов.Станислав Каменецкий начал свою короткую речь со слов: «Ну, наконец-то!» Действительно, первоначальный проект нового свайного моста пришлось по ряду причин отправить в стол. И разработать новый — грунтовую насыпь над огромной трубой для пропуска воды:— Вряд ли кто-то знает, как сложно нам дался этот проект, сколько было приложено сил, чтобы его реализовать. Но новый мост был крайне востребован жителями Сокола. И мы это сделали, ура!В этом году мост стал самым масштабным проектом из реализованных по наказам избирателей. Мост обошелся в 12,2 млн рублей. Вице-спикер горсовета поблагодарил губернатора Игоря Артамонова за поддержку, за серьезные средства, потраченные на возведение переправы. Также Станислав Каменецкий поблагодарил мэра и его команду за реализацию замысла.Сокольцы буквально не давали мэру и своим депутатам прохода после открытия моста. Благодарности сыпались со всех сторон. «Свет ночью горит — читать можно!» «Теперь и лишний раз пройтись по Соколу приятно». «Спасибо за безопасность наших детей!»Все причастные к строительству люди были награждены грамотами городского Совета: проектировщик Александр Бондарев, подрядчики Иван Двуреченский, Валерий Соколов и Геннадий Коновалов, два куратора, представляющие заказчика, УГС Липецка, Евгений Подсиорин и Сергей Акулов, а также единственная женщина, главный консультант департамента развития территории мэрии Юлия Бурлова.