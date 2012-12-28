Все новости
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В Липецке и шести районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Ельце ищут малолетних вандалов
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
На транспортную безопасность мостов в Липецке мэрия готова потратить более 32 миллионов
Общество
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
Липчане совершили 415 миллионов операций по картам
Экономика
Диабетику и гипертонику удалили раковую опухоль лапараскопической операцией
Общество
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
За жизнь пострадавшей в пожаре 84-летней ельчанки борются в областном ожоговом центре
Происшествия
Общество
910
сегодня, 15:01
11

«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»

Замерший ремонт поликлиники №1 возобновится 27 ноября. Новый подрядчик должен его закончить к 31 марта.

Весной прошлого года в поликлинике №1 начался капитальный ремонт. Все ее терапевты и узкие специалисты — неврологи, кардиологи, хирурги и стоматологи — переехали в здание детской поликлиники №1 на улице Зегеля, 9а, а эндоскописты и рентгенологи перебрались в поликлинику БСМП №1. Поликлинику подрядчик, компания «ПромЭнергоСтрой», должен был сдать 1 сентября, однако после нескольких месяцев интенсивных работ ремонт остановился.

5763f84f-a195-4cde-ae7e-bf8effd0b833.jpg

У регионального министерства здравоохранения возникли претензии как к срокам, так и качеству исполнения 143-миллионного контракта. В свою очередь, в феврале этого года подрядчик обратился в арбитражный суд с иском к поликлинике о взыскании 70,2 миллиона рублей за выполненные, но неоплаченные работы и 3,2 миллиона рублей пени. Суд длился до октября и закончился мировым соглашением: истец получил 40 миллионов рублей за выполненные работы и 1,5 миллиона рублей неустойки.

70285ee0-cb3f-461d-aeaa-25e1a78b3216.jpg

Еще на стадии судебных разбирательств, по данным строительной экспертизы Минюста РФ, выяснилось, что основные работы по контракту выполнены на 40%. Чтобы не терять времени, региональный минздрав еще летом проторговал отдельный контракт на монтаж в поликлинике вентиляции, а после судебного рассмотрения — и контракт на все остальные виды работ.

Сегодня с новым подрядчиком, компанией «МонтажТехСтрой», был заключен контракт на 83 миллиона рублей. И к этому дню на 99% в лечебном учреждении закончен монтаж вентиляции. Что очень порадовало как и.о. министра здравоохранения области Лилию Самошину, так и главврача поликлиники Марию Гулевскую. Ведь это значит, что «МонтажТехСтрой» уже завтра продолжит замершие работы, чтобы к 31 марта следующего года вернуть поликлинику персоналу и пациентам.

f2d8a8da-2903-40ed-bd27-2c810fb630d2.jpg

— Нового подрядчика мы хорошо знаем. «МонтажТехСтрой» имеет хорошую репутацию. Он работал по нашим контрактам на ремонтах 2-й и 4-й поликлиник, РУМа. Задачи ему ясны. Он заверил нас, что вовремя завершит работы, — сказала Лилия Самошина.

Гендиректор компании Василий Дождиков сообщил, что уже разобрался в реализованном менее чем наполовину проекте. Его рабочим придется многое переделать, например, целиком заменить электрику и частично — систему отопления. Придется заново оштукатуривать часть стен — они оказались кривыми. Хорошо, что на месяц раньше срока уже смонтирована вентиляция — ее проверяли, она работает без нареканий.

00ed4b2f-1ab4-4b9c-8b8d-c5f8865adfb4.jpg

bcdec2be-bd1b-468e-8790-a4059cc99b60.jpg

e5418476-bc7a-4071-9233-c6351a0d5b9a.jpg

— Уже завтра сюда зайдут наши мастера, в том числе отделочники. На полах будет крупноформатная керамическая плитка, в общих помещениях потолки подвесными, в специализированных помещениях — из материалов под влажную уборку. На объекте будут работать до 50-60 человек, — заверил медиков Василий Дождиков.

Работы много, ведь общая площадь цокольного, первого и второго этажей поликлиники только по полам — 3200 квадратных метров. А ведь нужно дать еще новую жизнь стенам и потолкам. Но главврач поликлиники Мария Гулевская полна оптимизма. Она говорит, что за время вынужденного простоя ремонта 1-й поликлиники медики получили неоценимый опыт ремонтов других лечебных учреждений и что здесь будут использованы лучшие практики:

— Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!

7925efb3-a5b7-41c5-806b-bffd5da39c88.jpg

Мария Гулевская сообщила, что для поликлиники по отдельному 33-миллионному контракту закупаются мебель и оборудование. Например, уже куплен новый рентген-аппарат. «Все будет новым и красивым».

Хорошо. Но вернется ли в поликлинику его прежний персонал?

— Наш коллектив пока вынужденно работает в детской поликлинике на Зегеля, 9а. Конечно, все просто мечтают вернуться в родные стены! Наш персонал получит обновленные помещения. Медикам и нашим пациентам будет куда просторнее, чем прежде, ведь в процессе оптимизации лаборатория и стерилизационное отделение были переведены во 2-ю восьмиэтажную поликлинику. У меня еще спрашивают, вернутся ли в 1-ю поликлинику стоматология? Да, вернутся! Под их рабочие места на втором этаже уже сделана вся необходимая подводка, — сказала Мария Гулевская.
Сначала новые
Тетка
10 минут назад
Какая лучшая? Банально пришла сделать флюорографию. Не работает аппарат. Ждите. Звоните. Если банальное не работает, то о чем говорить. Как и вся медицина наша. Онкобольного отправляют в Москву, чтобы там делать химию, так как нет здесь лекарств. Человек больной должен кататься за свой счет. Развал полный! Разруха! Хлеще, чем в лихие 90.
Ответить
Гость
14 минут назад
Не ужели для первой поликлиники не нашлось места более подходящего? Район расширяется, застраивается новыми домами, ЖК. А поликлиника находится на 3 этажах жилого дома и один из них на цокольном этаже. Возле ЕВРОПЫ сколько места, могли бы там поставить современную поликлинику. А в этом доме переделать под квартиры и передать их приехавшим специалистам медикам. ДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОМОМ. ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ И С ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ НА ПУШКИНА.
Ответить
Гоголь Н.В.
19 минут назад
А зачем в такой маленькой области министерства ?. Что Федеральных мало ? и зарплаты им давай министерские
Ответить
Буквоед
33 минуты назад
Ну-ну!Блажен,кто верует...
Ответить
Справедливости!
39 минут назад
В то, что была лучшей - верим, а точнее знаем. А дальше... А дальше она не работает уже несколько лет, вроде бы. И когда заработает, липчанам не ведомо. Очередные ваши обещалки - посмотрим, сбудутся ли они, или снова в Пипецке что-то пойдёт не так
Ответить
41 минуту назад
А под какие цели предусмотрено пустующее в данный момент помещение Детской стоматологической поликлиники, расположенное по адресу: улица Советская, дом 63?
Ответить
Моё имя
42 минуты назад
Надеюсь, и отношение к пациентам там тоже изменится, в лучшую сторону.
Ответить
Невролог
14 минут назад
Вообще на высоте нулевой
Ответить
Оптимист
42 минуты назад
А у начальников всё всегда хорошо.
Ответить
Горожанка
сегодня, 15:29
Так вроде до ремонта хвалились новым рентгеном.
Ответить
Скептик
сегодня, 15:13
Все хорошо, только забыли написать, в марте какого года ремонт закончится. Уже и не верится в такое счастье.
Ответить
