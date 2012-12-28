Общество
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Замерший ремонт поликлиники №1 возобновится 27 ноября. Новый подрядчик должен его закончить к 31 марта.
У регионального министерства здравоохранения возникли претензии как к срокам, так и качеству исполнения 143-миллионного контракта. В свою очередь, в феврале этого года подрядчик обратился в арбитражный суд с иском к поликлинике о взыскании 70,2 миллиона рублей за выполненные, но неоплаченные работы и 3,2 миллиона рублей пени. Суд длился до октября и закончился мировым соглашением: истец получил 40 миллионов рублей за выполненные работы и 1,5 миллиона рублей неустойки.
Еще на стадии судебных разбирательств, по данным строительной экспертизы Минюста РФ, выяснилось, что основные работы по контракту выполнены на 40%. Чтобы не терять времени, региональный минздрав еще летом проторговал отдельный контракт на монтаж в поликлинике вентиляции, а после судебного рассмотрения — и контракт на все остальные виды работ.
Сегодня с новым подрядчиком, компанией «МонтажТехСтрой», был заключен контракт на 83 миллиона рублей. И к этому дню на 99% в лечебном учреждении закончен монтаж вентиляции. Что очень порадовало как и.о. министра здравоохранения области Лилию Самошину, так и главврача поликлиники Марию Гулевскую. Ведь это значит, что «МонтажТехСтрой» уже завтра продолжит замершие работы, чтобы к 31 марта следующего года вернуть поликлинику персоналу и пациентам.
— Нового подрядчика мы хорошо знаем. «МонтажТехСтрой» имеет хорошую репутацию. Он работал по нашим контрактам на ремонтах 2-й и 4-й поликлиник, РУМа. Задачи ему ясны. Он заверил нас, что вовремя завершит работы, — сказала Лилия Самошина.
Гендиректор компании Василий Дождиков сообщил, что уже разобрался в реализованном менее чем наполовину проекте. Его рабочим придется многое переделать, например, целиком заменить электрику и частично — систему отопления. Придется заново оштукатуривать часть стен — они оказались кривыми. Хорошо, что на месяц раньше срока уже смонтирована вентиляция — ее проверяли, она работает без нареканий.
— Уже завтра сюда зайдут наши мастера, в том числе отделочники. На полах будет крупноформатная керамическая плитка, в общих помещениях потолки подвесными, в специализированных помещениях — из материалов под влажную уборку. На объекте будут работать до 50-60 человек, — заверил медиков Василий Дождиков.
Работы много, ведь общая площадь цокольного, первого и второго этажей поликлиники только по полам — 3200 квадратных метров. А ведь нужно дать еще новую жизнь стенам и потолкам. Но главврач поликлиники Мария Гулевская полна оптимизма. Она говорит, что за время вынужденного простоя ремонта 1-й поликлиники медики получили неоценимый опыт ремонтов других лечебных учреждений и что здесь будут использованы лучшие практики:
— Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!
Мария Гулевская сообщила, что для поликлиники по отдельному 33-миллионному контракту закупаются мебель и оборудование. Например, уже куплен новый рентген-аппарат. «Все будет новым и красивым».
Хорошо. Но вернется ли в поликлинику его прежний персонал?
— Наш коллектив пока вынужденно работает в детской поликлинике на Зегеля, 9а. Конечно, все просто мечтают вернуться в родные стены! Наш персонал получит обновленные помещения. Медикам и нашим пациентам будет куда просторнее, чем прежде, ведь в процессе оптимизации лаборатория и стерилизационное отделение были переведены во 2-ю восьмиэтажную поликлинику. У меня еще спрашивают, вернутся ли в 1-ю поликлинику стоматология? Да, вернутся! Под их рабочие места на втором этаже уже сделана вся необходимая подводка, — сказала Мария Гулевская.
