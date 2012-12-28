На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 16 мая без холодной воды временно останутся жители 12 улиц Сокола и 9 микрорайона, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 подачу холодной воды ограничат для жителей домов №№ 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5 по улице Пестеля, №№ 36, 38 по улице Авиационной, № 33 по улице Московской, №№ 1, 3, 4 по улице Смыслова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, №№ 1а, 3 по улице Ушинского, №№ 1, 1а, 4, 6 по улице 40 лет Октября, №№ 195, 197а по улице Студеновской, №№ 1 стр. 1, 3 на площади Заводской. Без холодной воды также останутся жители частного сектора улиц Бескрайней, Авиационной, Пестеля, переулков Макаренко, Рылеева.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.16 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 12:00 обесточат здание Арбитражного суда по адресу: площадь Петра Великого, 7.