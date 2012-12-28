На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Реставраторы воссоздадут утраченные элементы здания.
Для реставрации разработана научно-проектная документация, получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
Ожидается, что реставраторам удастся воссоздать первоначальный облик здания второй половины XIX века. Они демонтируют позднее покрытие кровли и установят фальцевую кровлю с полимерным покрытием, восстановят исторические окна и двери, утраченные балкон и архитектурные элементы: филенки, пояски, парапетные столбики.
Первоначально на первом этаже здания располагалась торговая лавка, на втором — жилые комнаты. После 1917 года в доме работали различные организации. В 1960-х годах на первом этаже располагался хозяйственный магазин, на втором — различные конторы, в 1970-х годах — магазин «Природа», а в 1980-х годах здание заняла районная прокуратура.
В начале 2025 года «Коммерсант» сообщал, что дом выкупил ресторатор Евгений Осипов за 20 миллионов рублей.
Фото: Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области.
