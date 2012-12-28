Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
50 минут назад
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
И пытается получить на это добро через суд.
— Жалоба Емельянова в порядке статьи 125 УК РФ удовлетворена Октябрьским районным судом Липецка. Но на решение суда поступили апелляционные жалобы от ряда потерпевших по делу и апелляционное представление прокурора, — рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Заседание по апелляционным жалобам в Липецком областном суде назначено на 18 сентября.
Напомним, Емельянова подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических туров. Его действия квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах».
12 августа суд в очередной раз продлил домашний арест Анатолия Емельянова на два месяца — до 14 октября включительно с сохранением установленных ему ещё 16 февраля запретов и ограничений.
А 13 августа до 14 октября был продлён арест на имущество жены депутата Ольги Емельяновой: арестованы два её банковских счёта — личный и расчётный ООО «Центр недвижимости права», руководителем которого она является. На счета наложены запреты распоряжаться и пользоваться средствами с правом зачисления денег, но с запретом операций по их списанию. Также у Ольги Емельяновой арестованы автомобиль «Митсубиси Эспандер», квартира и дом.
