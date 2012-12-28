Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
Сегодня в Липецке: выставка Церетели, а вы давно получали материальную помощь от работодателя?
Общество
Один подрядчик мэрии Липецка мешает другому отремонтировать дороги на Опытной
Общество
Читать все
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом
Общество
За кражу 1200 рублей ельчанину грозит до шести лет лишения свободы
Происшествия
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Общество
Следком на транспорте возбудил уголовное дело по факту схода вагонов в Елецком районе
Происшествия
Началось благоустройство сквера имени Владимира Варакина
Общество
Контракт на благоустройство центра Данкова признан ничтожным
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
Читать все
Общество
428
50 минут назад
7

Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО

И пытается получить на это добро через суд.

Подозреваемый в мошенничестве и сейчас находящийся под домашним арестом депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО. Следователь ему отказал и Анатолий Емельянов обжаловал его действия в Октябрьском районном суде Липецка. Тот жалобу Емельянова удовлетворил, но теперь уже на решение Октябрьского суда поданы апелляционные жалобы.

— Жалоба Емельянова в порядке статьи 125 УК РФ удовлетворена Октябрьским районным судом Липецка. Но на решение суда поступили апелляционные жалобы от ряда потерпевших по делу и апелляционное представление прокурора, — рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Заседание по апелляционным жалобам в Липецком областном суде назначено на 18 сентября.

Напомним, Емельянова подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических туров. Его действия квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах».

12 августа суд в очередной раз продлил домашний арест Анатолия Емельянова на два месяца — до 14 октября включительно с сохранением установленных ему ещё 16 февраля запретов и ограничений.

А 13 августа до 14 октября был продлён арест на имущество жены депутата Ольги Емельяновой: арестованы два её банковских счёта — личный и расчётный ООО «Центр недвижимости права», руководителем которого она является. На счета наложены запреты распоряжаться и пользоваться средствами с правом зачисления денег, но с запретом операций по их списанию. Также у Ольги Емельяновой арестованы автомобиль «Митсубиси Эспандер», квартира и дом.
мошенничество
0
0
0
0
8

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
1 минуту назад
Да кому он нужен на СВО.
Ответить
Липчанин
1 минуту назад
Я за выдачу ему горящей путевки )
Ответить
Бабушка Ненила
1 минуту назад
Забашляет командирам и будет сидеть в каптёрке, вернётся ещё шире
Ответить
Гостья
4 минуты назад
Да пусть едет, растрясётся. Одним словом ему не повредит, пусть постоит своей грудью за народ который обирал.
Ответить
Савелий
4 минуты назад
Похвально. Я бы не смог.
Ответить
Гость
21 минуту назад
Как в бою такому доверять?
Ответить
Ха-ха
5 минут назад
В бою ??? Он задумал там, на месте от боев откупиться )))))
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить