Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами

Юрия Кондратова приговорили к трем годам лишения свободы условно: суд решил, что он за два года собрал со своих сотрудников более двух миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, бывшего руководителя липецкого филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» по пункту «е» части третьей статьи 286 УК РФ («превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности») приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на два года.По данным GOROD48, речь идет о Юрии Кондратове. Его уголовное дело расследовано следственным комитетом. В суде было доказано, что с декабря 2022 года по октябрь 2024-го он поставил на поток поборы с подчиненных сотрудников в виде отката части выплаченных премий. Полученные таким образом более двух миллионов рублей он расходовал по своему усмотрению.В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме, возместив причиненный ущерб.