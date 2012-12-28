Все новости
Происшествия
845
55 минут назад
5

Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами

Юрия Кондратова приговорили к трем годам лишения свободы условно: суд решил, что он за два года собрал со своих сотрудников более двух миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, бывшего руководителя липецкого филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» по пункту «е» части третьей статьи 286 УК РФ («превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности») приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на два года.

По данным GOROD48, речь идет о Юрии Кондратове. Его уголовное дело расследовано следственным комитетом. В суде было доказано, что с декабря 2022 года по октябрь 2024-го он поставил на поток поборы с подчиненных сотрудников в виде отката части выплаченных премий. Полученные таким образом более двух миллионов рублей он расходовал по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме, возместив причиненный ущерб.
коррупция
поборы
откат
2
1
8
1
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Святое
14 минут назад
слово-откаты.На них строй существует,прерывать нельзя.
Ответить
Дед
27 минут назад
Когда судят чиновника за большие деньги срок условный всегда,когда вор в магазине украл памперсы или хлеб срок реальный и не маленький.
Ответить
своих
30 минут назад
не бросают.он же руководитель,а не дворник.учебник истории написано-это элита.
Ответить
Регион
38 минут назад
Рука руку моет , а у нас в Борино вода чистая , туда ему и дорога, жаль что условно
Ответить
не понял
43 минуты назад
Почему условно? Деньги он собирал вполне реальные, а не условные.
Ответить
