Происшествия
55 минут назад
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Юрия Кондратова приговорили к трем годам лишения свободы условно: суд решил, что он за два года собрал со своих сотрудников более двух миллионов рублей.
По данным GOROD48, речь идет о Юрии Кондратове. Его уголовное дело расследовано следственным комитетом. В суде было доказано, что с декабря 2022 года по октябрь 2024-го он поставил на поток поборы с подчиненных сотрудников в виде отката части выплаченных премий. Полученные таким образом более двух миллионов рублей он расходовал по своему усмотрению.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме, возместив причиненный ущерб.
