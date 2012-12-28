Все новости
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
«Когда это закончится уже?»
Общество
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»
Общество
На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей
Общество
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Кот проглотил кусок подошвы от ботинка 38-го размера
Происшествия
Бывшего директора УК осудили за злоупотребление полномочиями: он причинил организации ущерб в 1 624 500 рублей
Происшествия
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Липецкие осуждённые стали лауреатами Всероссийского кинофестиваля
Культура
Спорт
727
сегодня, 19:21
17

Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование

30-летний юбилей липецкого женского волейбола выдался заупокойным.

Липецкий волейбольный клуб официально объявил о роспуске. Соответствующее заявление можно найти в социальных сетях команды.

«АНО «Волейбольный клуб «Липецк» сообщает, что в связи с непреодолимыми финансовыми трудностями команда ВК «Липецк» не сможет принять участие в Чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». Клуб прекращает свою деятельность», - написано в официальном аккаунте в VK.

8-12 октября липчанки должны были провести игры 1-го тура в Тюмени – с хозяйками и екатеринбургской «Уралочкой-2-УрГЭУ». Но команда не поехала на эти матчи, прекратила тренировки. Сейчас волейболистки ищут варианты дальнейшего трудоустройства.

Директорат Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) утвердил решение о снятии «Липецка» с чемпионата. Кроме того на клуб наложен штраф в размере 200 тысяч рублей, теоретически его можно и не платить, но тогда ВК «Липецк» не получит компенсаций за подготовленных игроков. Впрочем, волноваться по этому поводу в расформированном клубе, похоже, уже некому.

В свете событий особенно грустно смотрелась реклама на городских светодиодных экранах со слоганом: «Липецк» - 30 лет в игре». Юбилей у клуба вышел грустным. Не чокаясь.

Профессиональный женский волейбольный клуб начал выступление с низших лиг России в 1995 году, уже спустя три года году поднялся в сильнейшую Суперлигу, в которой выступал в 1998-2010, 2020-23 гг. Клуб менял учредителей, спонсоров и названия – «Магия», «Стинол», «Индезит». Высшее достижение – 4-е место в Суперлиге по итогам сезона-2020/21, в 2021 году липчанки добрались и до финала Кубка России. В 2002 году «Стинол» стал единственной командой в Липецкой области, которая выступала в еврокубках, причём игры группового этапа Кубка ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) прошли в тогда ещё целом и невредимом дворце спорта «Юбилейном» (снесён в 2005 году, прим.).

Клуб подготовил 2-кратных чемпионок мира Марию Бородакову, Светлану Крючкову, чемпионок мира Марию Брунцеву, Юлию Меркулову, Веру Улякину.

Правда, в последние три сезона дела откровенно не складывались: в 2023 году команда вылетела из Суперлиги, а затем два сезона влачила жалкое существование на нижних местах Высшей лиги «А». На игры ходили в буквальном смысле единицы, редко – десятки болельщиков.
Волейбол
ВК «Липецк»
Комментарии (19)

Лунный трактор
8 минут назад
Липецк превращается в районный центр.
Спорт в захолустье
17 минут назад
пару раз в год перекрывать город для бегунов, спортивных объектов-то нет
Нет
19 минут назад
Катящиеся камни-то построили? Совсем забыли про все предвыборные обещания
Интересно
20 минут назад
indesit, где шла газификация? В Администрации?
Еще
23 минуты назад
И министерство спорта надо упразднить,в лучшем случае,отдел спорта при культуре оставить.
indesit
27 минут назад
И кто-то нас пугал ужасами 90-х, когда был спорт, шла газификация, ходил трамвай с троллейбусом, (причём бесплатные), не было общедомовых начислений.
Точно
22 минуты назад
Там такое бабло через спорт отмывалось...
Даа
38 минут назад
позор, спорт в липецке убит
Эхо
42 минуты назад
Может займетесь теннисом...
Знающий
54 минуты назад
Нет в России и в Липецке волейбола, и никогда не было
Ваш тренер
41 минуту назад
Футбола не было согласен.. Волейбол был, да ещё какой.
Не
57 минут назад
Удивительно ...
