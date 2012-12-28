Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование

30-летний юбилей липецкого женского волейбола выдался заупокойным.

Липецкий волейбольный клуб официально объявил о роспуске. Соответствующее заявление можно найти в социальных сетях команды.«АНО «Волейбольный клуб «Липецк» сообщает, что в связи с непреодолимыми финансовыми трудностями команда ВК «Липецк» не сможет принять участие в Чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». Клуб прекращает свою деятельность», - написано в официальном аккаунте в VK.8-12 октября липчанки должны были провести игры 1-го тура в Тюмени – с хозяйками и екатеринбургской «Уралочкой-2-УрГЭУ». Но команда не поехала на эти матчи, прекратила тренировки. Сейчас волейболистки ищут варианты дальнейшего трудоустройства.Директорат Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) утвердил решение о снятии «Липецка» с чемпионата. Кроме того на клуб наложен штраф в размере 200 тысяч рублей, теоретически его можно и не платить, но тогда ВК «Липецк» не получит компенсаций за подготовленных игроков. Впрочем, волноваться по этому поводу в расформированном клубе, похоже, уже некому.В свете событий особенно грустно смотрелась реклама на городских светодиодных экранах со слоганом: «Липецк» - 30 лет в игре». Юбилей у клуба вышел грустным. Не чокаясь.Профессиональный женский волейбольный клуб начал выступление с низших лиг России в 1995 году, уже спустя три года году поднялся в сильнейшую Суперлигу, в которой выступал в 1998-2010, 2020-23 гг. Клуб менял учредителей, спонсоров и названия – «Магия», «Стинол», «Индезит». Высшее достижение – 4-е место в Суперлиге по итогам сезона-2020/21, в 2021 году липчанки добрались и до финала Кубка России. В 2002 году «Стинол» стал единственной командой в Липецкой области, которая выступала в еврокубках, причём игры группового этапа Кубка ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) прошли в тогда ещё целом и невредимом дворце спорта «Юбилейном» (снесён в 2005 году,.).Клуб подготовил 2-кратных чемпионок мира Марию Бородакову, Светлану Крючкову, чемпионок мира Марию Брунцеву, Юлию Меркулову, Веру Улякину.Правда, в последние три сезона дела откровенно не складывались: в 2023 году команда вылетела из Суперлиги, а затем два сезона влачила жалкое существование на нижних местах Высшей лиги «А». На игры ходили в буквальном смысле единицы, редко – десятки болельщиков.