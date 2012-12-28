Вышел из спецприемника и тут же сел за руль пьяным

В Ельце и Льве-Толстом у пьющих водителей изъяли машины.



О двух случаях, когда водители получили наказание за пьяную езду, и снова сели за руль нетрезвыми рассказали в областном управлении МВД. В обоих случаях возбуждены уголовные дела, автомобили у водителей изъяты.32-летний житель поселка Лев Толстой попался пьяным за рулем «ВАЗа-21140» вечером 25 апреля. Оказалось, что за день до этого он вышел из спецприемника, где отбывал 10 сутока ареста за пьяное вождение. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Машина изъята и помещена на спецстоянку.51-летний житель Ельца стал фигурантом дела по аналогичной статье после того, как его задержали пьяным за рулем «Ниссана Икс-трейл» вечером 26 апреля.«Выяснилось, что ельчанин, который уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)», — рассказали в полиции.Максимальная санкция ч. 1 ст. 264.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.