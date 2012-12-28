Вышел из спецприемника и тут же сел за руль пьяным

В Ельце и Льве-Толстом у пьющих водителей изъяли машины.

О двух случаях, когда водители получили наказание за пьяную езду, и снова сели за руль нетрезвыми рассказали в областном управлении МВД. В обоих случаях возбуждены уголовные дела, автомобили у водителей изъяты.

32-летний житель поселка Лев Толстой попался пьяным за рулем «ВАЗа-21140» вечером 25 апреля. Оказалось, что за день до этого он вышел из спецприемника, где отбывал 10 сутока ареста за пьяное вождение. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Машина изъята и помещена на спецстоянку.

51-летний житель Ельца стал фигурантом дела по аналогичной статье после того, как его задержали пьяным за рулем «Ниссана Икс-трейл» вечером 26 апреля.

«Выяснилось, что ельчанин, который уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)», — рассказали в полиции.

Максимальная санкция ч. 1 ст. 264.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Комментарии (4)

Житель
35 минут назад
Алкаши
Гость
44 минуты назад
У нас в Сселках можно каждый вечер ловить в районе школы-35,и Фока.Вечерами собираются под поликлиникой ВОП на машинах и мотиках.Распивают спиртные напитки и это за рулём.Потом гонки,рев на всё село.Просьба власти обратить на это внимание.Профилактика и предупреждение думаю будут положительно влиять на общество и семью.Да и пополнение бюджета нужно.
кит
сегодня, 11:29
Нужно машины изымать после первого случая ! Акоголизм это болезнь !Опять сядет за руль ! Трезвый он один человек,а выпил --другой человек ! Становится Терминатором !
Соседка
сегодня, 11:25
И что,помогает ваше наказание?
