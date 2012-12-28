Все новости
Становлянец погиб на СВО
Общество
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Реконструкция мозаичной подземки в Липецке подорожала на 60% от изначального контракта
Общество
Новые депутаты Липецкого горсовета собрались на свою первую общую встречу
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
43-летнюю липчанку обманули под предлогом перевыпуска банковской карты
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В Дубовой роще треснул асфальт
Происшествия
На заброшенной ферме росла конопля
Происшествия
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
Общество
397
31 минуту назад
8

Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный

Председателем департамента назначен 32-летний Владимир Яриков, ранее работавший в системе МЧС.

Администрация Липецка наконец-то закрыла остававшуюся с марта этого года вакантную должность председателя департамента ЖКХ. Ее занял бывший пожарный, 32-летний Владимир Яриков.

Владимир Яриков родился 1 июля 1993 года в Липецке. В 2011 году закончил 42-ю школу. Высшее образование — инженера противопожарной безопасности — получил в Воронежском институте федеральной противопожарной службы. Сразу же после вуза был зачислен в шестую пожарно-спасательную часть Липецка регионального управления МЧС. Три с половиной года тушил пожары в должности начальника караула. В 2019 году был переведен в третий пожарно-спасательный отряд. Последним местом работы майора внутренней службы стала полковничья должность руководителя этого отряда в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, откуда Яриков уволился после того, как получил предложение главы Липецка Романа Ченцова возглавить городской департамент ЖКХ. 

Владимир Яриков говорит, что хорошо знаком с городскими подземными коммуникациями, поскольку по роду службы в МЧС курировал состояние системы противопожарного тушения в Липецке и области. 

Напомним, что предыдущим председателем департамента ЖКХ был с приставкой вице-мэра Павел Кузнецов. В марте этого года он стал просто вице-мэром, курирующим департамент, который с приставкой и.о. занимал Алексей Жидков.

администрация Липецка
кадры
департамент ЖКХ
Комментарии (8)

злой
4 минуты назад
хорошо знаком с городскими подземными коммуникациями. Это золотые слова! А с наземными как обстоят дела?
Ответить
Приехали!
5 минут назад
Конечная...
Ответить
Липецкий цирк
6 минут назад
А на должность министра образования города можно назначить бывшего слесаря-сантехника
Ответить
Колян
12 минут назад
Россия, страна возможностей.
Ответить
Тушите
15 минут назад
свет)))
Ответить
Захарова
3 минуты назад
вечером опубликуют список кому свет, кому воду
Ответить
Колян
20 минут назад
Из всех достойных, выбрали самого лучшего.
Ответить
Боюсь
23 минуты назад
Подумать
Ответить
