Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный

Председателем департамента назначен 32-летний Владимир Яриков, ранее работавший в системе МЧС.



Администрация Липецка наконец-то закрыла остававшуюся с марта этого года вакантную должность председателя департамента ЖКХ. Ее занял бывший пожарный, 32-летний Владимир Яриков.Владимир Яриков родился 1 июля 1993 года в Липецке. В 2011 году закончил 42-ю школу. Высшее образование — инженера противопожарной безопасности — получил в Воронежском институте федеральной противопожарной службы. Сразу же после вуза был зачислен в шестую пожарно-спасательную часть Липецка регионального управления МЧС. Три с половиной года тушил пожары в должности начальника караула. В 2019 году был переведен в третий пожарно-спасательный отряд. Последним местом работы майора внутренней службы стала полковничья должность руководителя этого отряда в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, откуда Яриков уволился после того, как получил предложение главы Липецка Романа Ченцова возглавить городской департамент ЖКХ.Владимир Яриков говорит, что хорошо знаком с городскими подземными коммуникациями, поскольку по роду службы в МЧС курировал состояние системы противопожарного тушения в Липецке и области.Напомним, что предыдущим председателем департамента ЖКХ был с приставкой вице-мэра Павел Кузнецов. В марте этого года он стал просто вице-мэром, курирующим департамент, который с приставкой и.о. занимал Алексей Жидков.