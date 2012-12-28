Общество
Сказка «Двенадцать месяцев»: в Липецке: расцвели декабрьские цветы
А садоводы переживают за урожай лука и чеснока, посаженного под зиму.
Большинство: чертополох, сурепку, бархацы, пижму, мелколепестник однолетний и тысячелистник липчанин нашел в районе улицы 50 лет НЛМК ближе к реке Воронеж. Мерингия бокоцветковая ему попалась в поселке Новая Жизнь, а яснотка крапчатая — в Елецком районе.
— На месяц осень задержалась! При такой мягкой зиме велика вероятность того, что и под снегом можно будет найти цветы в замершем состоянии, — говорит Александр, который на днях видел возле
Древне-Успенской церкви даже розы!
Биолога Сергея Глазьева таким цветочным разнообразием уже не удивить.
— Какая погода — такие и цветы! — говорит биолог. —Пока тепло, цветы будут цвести. Температура для них была комфортной.
Сергей Глазинов рассказал, что его знакомая недавно сняла несколько перцев с забытого куста.
Липчане сообщают Сергею Глазинову о всходах лука, чеснока и тюльпанов, посаженных под зиму. Хорошего урожая от такого лука и чеснока в следующем году ждать не стоит. На будущее он советует сажать лук и чеснок за две недели до морозов.
GOROD48 уже рассказаывал про декабрьскую аномалию, когда в Липецке распустились ромашки и хризантемы, на кустах жимолости и сирени набухли почки, а в огородах частного сектора взошли свёкла, морковь и щавель.
