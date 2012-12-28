Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: раненый во время налета БПЛА, кого не выберут мэром и куда переедет научная библиотека
Липецкая вечЁрка: раненый во время налета БПЛА, кого не выберут мэром и куда переедет научная библиотека
Происшествия
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вчера, 22:15
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Пострадавшего от удара БПЛА владимирца успешно прооперировали
Осколок удален из-под ключицы.
«Осколок удалили. Теперь только поправляться. Ещё раз благодарю липецких медиков и наших коллег. Взаимопомощь – это сила», — написал губернатор Владимирской области.
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