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1413
вчера, 22:15
3

Пострадавшего от удара БПЛА владимирца успешно прооперировали

Осколок удален из-под ключицы.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев, Операция у Игоря, так зовут водителя, который на трассе «Дон» в Липецкой области пострадал от взрыва БПЛА, прошла успешно.

«Осколок удалили. Теперь только поправляться. Ещё раз благодарю липецких медиков и наших коллег. Взаимопомощь – это сила», — написал губернатор Владимирской области.
БПЛА
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 01:56
Скорейшего выздоровления водителю.
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А
вчера, 22:35
Сколько ещё людям опасаться?
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Думаю
39 минут назад
Сколько нуно!
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