Пострадавшего от удара БПЛА владимирца успешно прооперировали

Осколок удален из-под ключицы.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев, Операция у Игоря, так зовут водителя, который на трассе «Дон» в Липецкой области пострадал от взрыва БПЛА, прошла успешно.«Осколок удалили. Теперь только поправляться. Ещё раз благодарю липецких медиков и наших коллег. Взаимопомощь – это сила», — написал губернатор Владимирской области.