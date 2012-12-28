Все новости
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
На Зеленом острове в четвертый раз разыграли Кубок губернатора по единоборствам
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
На НЛМК отремонтировали здравпункт конвертерного цеха №2
НЛМК Live
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Общество
1560
сегодня, 15:41
13

Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения

1 сентября в Липецке заработал филиал Российского университета медицины. Красную ленточку перерезали министр здравоохранения России Михаил Мурашко, губернатор Игорь Артамонов и ректор Российского университета медицины Олег Янушевич.

Торжественная линейка, посвященная открытию филиала Российского университета медицины в бывшем здании ЦУМа (теперь это РУМ) началась с гимна России.



На линейку пришли не только студенты вуза, но и учащиеся других медицинских учреждений региона и врачи. Почетными гостями стали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Игорь Артамонов.

В вуз по «губернаторскому набору» поступили 144 человека, а документы подавали 265. Студенты будут учиться по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре. Стипендия здесь — 6 700 рублей, что в два раза больше, чем в других липецких вузах. Выпускники РУМа обязаны отработать пять лет в липецких больницах и поликлиниках.



— Я с детства мечтала связать свою жизнь с медициной, помогать людям. Упорно готовилась, сдала, поступила. Отучусь шесть лет, хочу стать хирургом. Меня пока отговаривают, говорят, что сложно, бессонные ночи, опасно. Мне будет приятно, если у меня получится! Надо ставить цели и идти к ним! — мечтает студентка первого курса Кристина Бизина.



— Мне радостно, что удалось создать один из лучших образовательных центров в стране по лечебному делу, — сказал ректор Российского университета медицины Олег Янушевич.



—- Это огромное достижение для региона. И я в первую очередь хотел бы сказать слова благодарности губернатору Игорю Артамонову, который эту идею родил, поддержал, и которую с его прямым участием мы реализовываем. Фактически такое бывает единственный раз. 2025 год — это новая эра в здравоохранении Липецкой области и России в том числе, — заявил министр Российской Федерации Михаил Мурашко.

— Сегодня вместо очередного торгового центра в центре Липецка появился храм знаний, храм науки, храм медицины. Мы надеемся и верим, что именно вы станете на страже здоровья жителей Липецкой области. Успехов вам, ребята! — напутствовал студентов губернатор Игорь Артамонов.



В РУМе ни что не напоминает торговый центр, убедились министр, ректор и губернатор. Современные аудитории, и лаборатории оборудованы анатомическими столами, и манекенами, высокотехнологичными учебными пособиями.






В здании есть даже музей. Можно, например, увидеть, какими были щипцы для удаления зубов в XIX веке.



— Это наша мечта —собственный медицинский вуз. В каждом приличном субъекте такой вуз есть. У нас не было. Теперь мы тоже можем гордиться. С учетом того, что мы сделали его позже, мы сделали его по технологии. Здесь есть все, что должно быть в современном вузе. Здесь созданы хорошие условия не только для студентов, но и для преподавателей. Мы рассчитываем, что здесь будет сильная преподавательская школа, как из наших врачей, так и из преподавателей Российского университета медицины, — сказал губернатор Игорь Артамонов, добавив, что вуз будет расширяться и в нем появятся новые специальности.

Первую лекцию липецким студентам прочитал Михаил Мурашко. Он рассказал о современном состоянии медицины и том, каким должен быть врач — не только профессионалом в своей отрасли, но и философом. Человеком, который не перестает учиться. Знания в медицине обновляются каждые три-пять лет. Выпускники получат базу, но обязаны совершенствоваться дальше, чтобы быть в курсе современного состояния науки. Сам министр, несмотря на свою колоссальную загруженность, обязательно в воскресенье находит время для чтения современных медицинских изданий.

— У Гиляровского есть такая фраза, что врач, даже если не поможет, то даст совет, который позволит продлить жизнь. Ваша задача научиться это делать. Научиться вовремя видеть, предупреждать, профилактировать и обучать, — сказал Михаил Мурашко.

Сразу после открытия вуза Михаил Мурашко и Игорь Артамонов вручили бригадам медиков ключи от новых автомобилей скорой помощи.



— Это маленькая толика, но очень существенная. Таких толик у нас уже не первая, их много. Парк скорой помощи постоянно обновляется. Я надеюсь, он будет одним из самых молодых в стране, — заявил губернатор Игорь Артамонов.

10 автомобилей класса «В» куплены для областного центра станции скорой помощи и медицины катастроф за 82 миллиона рублей из регионального бюджета. Машины будут работать в Липецке, Ельце, Лебедяни, Чаплыгине и Долгоруково.

После вручения ключей, колонна «скорых» с сиренами проехала по центру Липецка на свои подстанции, часть из новых машин уже сегодня выедет на вызовы.
Комментарии (13)

Сначала новые
Бабка Первая
49 минут назад
Успехов в учёбе, дети! Вы очень нужны нашей стране.
только
сегодня, 17:34
ленточки умеют резать,а кто развалил медицину.
МАЛИНА ШИП
сегодня, 17:33
Поздравляю с новым учебным годом! Яркой мечты, отличной учёбы, верных друзей, пусть учебный год будет интересным, добрым, насыщенным! Всё будет хорошо.
Однако,
сегодня, 17:23
Сериал "Интерны" в реальной жизни
Липчанка
сегодня, 17:22
Без анатомички- это неполноценный мед. Никакой манекен не заменит кадавра. Нужно пристраивать анатомичку.
Р
сегодня, 17:07
Медицину давно развалили . Лечат только за деньги нормально . По плану...
Всё правильно
сегодня, 17:07
Липецкие ВУЗы пед и политех тоже начинались с простого. Из техникумов и филиалов с вечерними отделениями. И стали крупными ВУЗами. Нам нужны медицинские кадры. Всё будет замечательно.
НКВД
сегодня, 16:52
Других помещений не было? Понаберут не местных по объявлению в руководятелы, история Липецка их не интересует. Осталось вместо драмтеатра сделать беговой трек.
Ростислав
сегодня, 16:40
Как символично, раньше медицинские и педагогические университеты открывали в духовных академиях, теперь в торговых центрах
Злой липчанин
сегодня, 16:30
Врачи будут "Окей гугл".
