Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Сбившего женщину на переходе водителя нашли — он был пьян
Происшествия
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Читать все
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку
Общество
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
Наука проиграть
Спорт
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Происшествия
19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком
Происшествия
Желтый уровень действовал 12 часов
Происшествия
Подруга подкинула проблем: знакомая обманула липчанку на десятки тысяч при покупке мебели
Происшествия
Читать все
Происшествия
410
51 минуту назад
1

Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима

Олег Донских находился под арестом с лета 2024 года. Сегодня суд вынес приговор по его уголовному делу.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 56-летнему бывшему начальнику департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олегу Донских по громкому делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у АО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг». Ему назначены 13 лет заключения в колонии общего режима. Также Олег Донских должен возместить ущерб в 760 миллионов 289 тысяч рублей.

photo_2025-12-26_10-44-24.jpg+2025-12-26-11.01.34+niz.jpg

photo_2025-12-26_10-41-05.jpg+2025-12-26-11.01.34+niz.jpg

photo_2025-12-26_10-43-59.jpg+2025-12-26-11.01.34+niz.jpg

Напомним, экс-чиновник был задержан сотрудниками ФСБ летом 2024 года в Истринском районе Московской области после 12 лет международного розыска и с тех пор находится под стражей. Во время обыска у него нашли самодельный револьвер.

Олег Донских обвинялся в совершении девяти эпизодов мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ), а также незаконном хранении огнестрельного оружия (по части первой 222 УК РФ). По данным следствия, в период с 2007 по 2009 год, вступив в сговор со своими сообщниками, Донских похитил кредитные средства АО «Россельхозбанк», используя подконтрольные фирмы, и средства ОАО «Росагролизинг», полученные на строительство спиртзавода ООО «ЦВК», элеватора и молочной фермы. Совокупный ущерб составил свыше 2,5 миллиарда рублей.

Государственный обвинитель просил назначить Олегу Донских 14,5 года колонии общего режима. Защита просила оправдательный приговор либо прекращение уголовного дела в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Партнёры Донских — липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский были задержаны и в 2017 году осуждены: на 9 лет и 11,5 года заключения.

мошенничество
Олег Донских
0
0
0
3
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
почему
12 минут назад
при истечении срока давности привлечения к ответственности у нас одних отпускают, а других - нет?
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить