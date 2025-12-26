Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Олег Донских находился под арестом с лета 2024 года. Сегодня суд вынес приговор по его уголовному делу.
Напомним, экс-чиновник был задержан сотрудниками ФСБ летом 2024 года в Истринском районе Московской области после 12 лет международного розыска и с тех пор находится под стражей. Во время обыска у него нашли самодельный револьвер.
Олег Донских обвинялся в совершении девяти эпизодов мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ), а также незаконном хранении огнестрельного оружия (по части первой 222 УК РФ). По данным следствия, в период с 2007 по 2009 год, вступив в сговор со своими сообщниками, Донских похитил кредитные средства АО «Россельхозбанк», используя подконтрольные фирмы, и средства ОАО «Росагролизинг», полученные на строительство спиртзавода ООО «ЦВК», элеватора и молочной фермы. Совокупный ущерб составил свыше 2,5 миллиарда рублей.
Государственный обвинитель просил назначить Олегу Донских 14,5 года колонии общего режима. Защита просила оправдательный приговор либо прекращение уголовного дела в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Партнёры Донских — липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский были задержаны и в 2017 году осуждены: на 9 лет и 11,5 года заключения.
