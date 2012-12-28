Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Подростков задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело.
«По данным следствия, через мессенджер «Телеграм» с подростками связались лица, действующие в интересах украинских спецслужб, и предложили за денежное вознаграждение совершить диверсию на магистральном нефтепроводе в Лебедянском районе. Согласившись с поступившим предложением, фигуранты извлекли из тайника приготовленное для них взрывное устройство и проследовали к намеченному участку нефтепровода. Осуществить задуманное несовершеннолетним не удалось, так как по пути следования они были задержаны сотрудниками УФСБ», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.
У подростков проведены обыски, они арестованы. Правоохранители проверяют информацию о их возможной причастности к иным преступлениям.
