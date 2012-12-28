Все новости
Происшествия
691
27 минут назад
1

Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе

Подростков задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Следственное управление СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении четверых подростков в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет, подозреваемых в приготовлении к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а » ч. 2 ст. 281 УК РФ).



«По данным следствия, через мессенджер «Телеграм» с подростками связались лица, действующие в интересах украинских спецслужб, и предложили за денежное вознаграждение совершить диверсию на магистральном нефтепроводе в Лебедянском районе. Согласившись с поступившим предложением, фигуранты извлекли из тайника приготовленное для них взрывное устройство и проследовали к намеченному участку нефтепровода. Осуществить задуманное несовершеннолетним не удалось, так как по пути следования они были задержаны сотрудниками УФСБ», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

У подростков проведены обыски, они арестованы. Правоохранители проверяют информацию о их возможной причастности к иным преступлениям.
диверсия
0
2
5
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
15 минут назад
Это жертвы воспитания диким капитализмом, жертвы ЕГЭ.
Ответить
