Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Происшествия
1624
сегодня, 11:14
21
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
По делу о хищении денежных средств ОЭЗ ППТ «Липецк» избрана мера пресечения двоим подозреваемым.
Объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области сегодня сообщила, что 26 ноября Грязинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий гендиректору АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Александру Базаеву и гендиректору ООО «Индустриальные технологии» Антону Болгову. Суд запретил им общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, использовать средства связи и Интернет. Исключение составляют контакты с органами следствия и экстренными службами. Оба фигуранта уголовного дела освобождены из-под стражи в зале суда.
Как указано в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения, фигуранты уголовного дела подозреваются в том, что в 2024 году совершили хищение денежных средств ОА «ОЭЗ ППТ «Липецк» в размере более миллиона рублей путем заключения фиктивного контракта между особой экономической зоной и ее дочерней компанией на расчистку производственной площадки, демонтажные работы на которой уже были произведены.
0
1
1
4
9
Комментарии (21)