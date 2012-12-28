Все новости
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют уже сегодня
Общество
Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Общество
Двух закладчиков задержали в Липецке полицейские
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Происшествия
Две женщины попали под машины в Липецке
Происшествия
Происшествия
1624
сегодня, 11:14
21

Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере

По делу о хищении денежных средств ОЭЗ ППТ «Липецк» избрана мера пресечения двоим подозреваемым.

Как сообщал GOROD48, силовики возбудили уголовное дело в отношении трех руководителей особой экономической зоны «Липецк» и гендиректора дочерней компании особой экономической зоны ООО «Индустриальные технологии». Сегодня стало известно, по какому обвинению: по 4 ст. 159 УК РФ («хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере»).

Объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области сегодня сообщила, что 26 ноября Грязинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий гендиректору АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Александру Базаеву и гендиректору ООО «Индустриальные технологии» Антону Болгову. Суд запретил им общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, использовать средства связи и Интернет. Исключение составляют контакты с органами следствия и экстренными службами. Оба фигуранта уголовного дела освобождены из-под стражи в зале суда.

Как указано в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения, фигуранты уголовного дела подозреваются в том, что в 2024 году совершили хищение денежных средств ОА «ОЭЗ ППТ «Липецк» в размере более миллиона рублей путем заключения фиктивного контракта между особой экономической зоной и ее дочерней компанией на расчистку производственной площадки, демонтажные работы на которой уже были произведены.
Комментарии (21)

Они
13 минут назад
брали пример со старших товарищей !
Вот
16 минут назад
Ну да, сколько можно уже!
Шпак
18 минут назад
Два магнитофона, три портсигара. Эх, Россия. Спросите у меня, что делают через 200 лет? Пьют и воруют. Стабильность, однако!
ЛИПЧАНКА
23 минуты назад
Отделаться лёгким испугом!
Васёк
25 минут назад
А они просто руководители или эффективные менеджеры?
Атеист
26 минут назад
Быть не может, посмотрите какие честные лица. На них читается не укради.
Савелий
26 минут назад
И почему я не удивлен этой новостью? Вообще не удивлен?
Наблюдатель
28 минут назад
мальчики на такой должности и так вляпаться, дети
Позор
34 минуты назад
Почему так мягко , кто нибудь скажет ? За расхищение не в сизо ?
Молодые еще
43 минуты назад
Просто надо было поделиться)))....
