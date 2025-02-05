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Убийцу десятиклассника приговорили к 17 годам колонии строгого режима
Оказавшему помощь в сокрытии преступления подельнику придется провести в ИК строгого режима пять лет.
42-летнему Андрею Кресникову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «и» части второй статьи 105 УК РФ («убийство из хулиганских побуждений»), предстоит провести в ИК строгого режима следующие 17 лет жизни. Его 59-летнего приятеля Олега Полиенко, обвиненного в причинении Кресникову тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п.«з» части второй ст. 111 УК РФ), а также в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (часть вторая ст. 316 УК РФ), приговорили к пяти годам лишения свободы в ИК строгого режима.
Кроме того суд взыскал с Андрея Кресникова компенсацию морального вреда в два миллиона рублей в пользу матери убитого мальчика.
Погибший на улице мальчик рос в многодетной семье и учился в 10-м классе, был школьным активистом. На глаза пьяному Андрею Кресникову по кличке Крест он попался вечером 13 октября прошлого года неподалеку от дома №41 по улице 40 лет Октября. Крест ударил его в грудь ножом. Позже следователю СК РФ по Липецкой области Кресников заявил, что принял школьника за одного из тех подростков, что третировали его с лета. 13 октября, когда он пил у Олега Полиенко в компании знакомых, какие-то подростки стучали в двери квартиры и бросали в окна всякий мусор. Он выскочил на улицу на разборки, прихватив с собой нож. Крест ошибочно решил, что встреченный на улице парень, был в числе его обидчиков. Раненый юноша попросил помощи у прохожих, которые помогли ему добраться до ближайшей аптеки, где он и умер от острой кровопотери — клинок пробил его сердце.
Вернувшись в квартиру, где он до этого пьянствовал с двумя друзьями, Крест сказал, что «подрезал пацана». И тут же придумал, как вывернутся — заявить, что он оборонялся от напавшей на него толпы молодых людей, которые хотели его смерти. Крест попросил Олега Полиенко трижды ударить его ножом в правую сторону груди, а потом рассказать медикам и полиции, что он пришел к друзьям раненым. Хозяин квартиры поначалу не хотел этого делать, но позже сдался под напором Кресникова. Олег Полиенко нанес собутыльнику удары ножом в грудь для имитации необходимой самообороны и вызвал скорую помощь. В результате тяжело раненого Кресникова доставили в областную клиническую больницу, где его и нашли следователи. К этому времени от врачей он уже знал, что тот мальчик, которого он ударил ножом, умер.
Напомним, что гособвинитель Иван Минаев попросил суд назначить Кресникову 18 лет строгого режима, а его приятелю Полиенко — пять лет лишения свободы.
Кстати, в ходе прений и в своем последнем слове подсудимые признали факты совершения ими преступлений, но не согласились с их квалификацией. Так, Кресников просил судить его по части первой 105-й статьи УК РФ, исключающей хулиганские побуждения как мотив преступления. А Полиенко просил оставить ему лишь обвинение по части второй ст. 316 УК РФ, в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Обвинение по 111-й статье он просил снять как излишнее, ведь он наносил удары ножом своему приятелю по его просьбе. Но судья Олег Мирошник оставил те же статьи обвинения, что и при начале рассмотрения уголовного дела.
Кресников ранее был судим по статье 111-й и по статье 158-й УК РФ — за причинение тяжкого вреда здоровью и за кражу. А ещё он заявил о желании смыть вину кровью, подписав контракт с министерством обороны, но на СВО его не взяли по состоянию здоровья.
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