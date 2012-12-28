Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт

Причем в весьма сжатые сроки.

На сайте Госзакупок размещен контракт на капитальный ремонт детской поликлиники на улице Детской, 16. Начальная цена контракта 28 627 912 рублей.За эти деньги победитель конкурса должен заменить инженерные сети, напольное покрытие, двери, а также выполнить косметический ремонт помещений. Причем работу надо выполнить быстро — до 1 сентября.Где пациентов поликлиники будут принимать во время ее ремонта, пока не решено.— Возможно, ремонт будет вестись попеременно в разных крыльях здания, с приемом в том, где не ведутся работы. Возможно, принимать больных будут в отделении медицинской профилактики, — рассказали GOROD48 в региональном Минздраве.