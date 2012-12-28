Липецкая вечЁрка: нулевой километр, мошенничество на 103 миллиона и победный бой в Тайланде
Липецкая вечЁрка: нулевой километр, мошенничество на 103 миллиона и победный бой в Тайланде
Сегодня. 15 мая, в Липецке открыли новый памятник, директора строительной фирмы подозревают в мошенничестве, и липчанин Ильяс Тешаев выиграл бой профессиональной лиги по смешанным единоборствам.
Памятник состоит из двух плит с картами города и четырех скульптур — немного выше человеческого роста. С ними можно фотографироваться и тереть на счастье.
Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии провели совместную операцию по задержанию директора строительной фирмы, который подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей.
Бизнесмен заключал договоры подряда с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде. А потом или выполнял минимальный объем работ, или не выполнял их вовсе.
На его «Лексус», жилые и нежилые помещения, а также транспорт стройфирмы наложен арест. Рсследуется дело о мошенничестве.
«Ой, таких подрядчиков у ФКР и УГС каждый второй, не удивили», — заявил смотритель зоопарка.
«Платят деньги чиновники и не проверяют работу, оценивают по бумагам. Конечно, не из своего кармана, из госбюджета, спохватились. Кому проверять? Если «свои» в госучреждении, не профессионалы: что написали, тому и верят», — добавил знающий.
И это не единственная уголовная новость сегодня.
12 заключенных елецкой колонии осуждены по обвинению в организации деятельности экстремисткой организации.
14-летний подросток решил повеселиться и сообщил о «минировании» торгового центра, а потом и школы. Подростка вычислили, шутка довела до уголовного дела. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
33-летнего липчанина, который задолжал по алиментам 580 тысяч рублей, осудили на 10 месяцев колонии-поселения за то, что спрятал от приставов свой автомобиль «Митсубиси Аутлендер», который те арестовали, чтобы погасить долги по алиментам.
36-летнего липчанина оштрафовали на 8 000 рублей за оскорбление бывшей жены и ей сожителя по телефону. Он разговаривал с ними при включенной громкой связи, и слова мужчины слышали две несовершеннолетние девочки.
Для справки, в прошлом году мировые судьи Липецкой области рассмотрели почти двести дел об оскорблениях и оштрафовали грубиянов более чем на 576 тысяч рублей.
На турнире ММА в Таиланде воспитанник липецкой «Академии спортивных единоборств» Ильяс Тешаев победил нокаутёра из Голландии Брауна Пинаса по прозвищу «Машина».
Победа повысила личный рейтинг Тешаева и стала подарком к его 24-му дню рождения. Он посвятил победу новорожденному сыну.
В выходные ожидается прекрасная, почти летняя погода. Завтра, по прогнозам синоптиков, в Липецке от +23 до +25 градусов.
