159
49 минут назад

Липецкая вечЁрка: нулевой километр, мошенничество на 103 миллиона и победный бой в Тайланде

Сегодня. 15 мая, в Липецке открыли новый памятник, директора строительной фирмы подозревают в мошенничестве, и липчанин Ильяс Тешаев выиграл бой профессиональной лиги по смешанным единоборствам.

День 15 мая начался с открытия памятника основателям и строителям города. Композиция установлена у Нижнего парка на деньги меценатов. Ее изюминкой стал нулевой километр Липецка.

Памятник состоит из двух плит с картами города и четырех скульптур — немного выше человеческого роста. С ними можно фотографироваться и тереть на счастье.

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии провели совместную операцию по  задержанию директора строительной фирмы, который подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей.



Бизнесмен заключал договоры подряда с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде. А потом или выполнял минимальный объем работ, или не выполнял их вовсе.

На его «Лексус», жилые и нежилые помещения, а также транспорт стройфирмы наложен арест. Рсследуется дело о мошенничестве.

«Ой, таких подрядчиков у ФКР и УГС каждый второй, не удивили», — заявил смотритель зоопарка.

«Платят деньги чиновники и не проверяют работу, оценивают по бумагам. Конечно, не из своего кармана, из госбюджета, спохватились. Кому проверять? Если «свои» в госучреждении, не профессионалы: что написали, тому и верят», — добавил знающий.

И это не единственная уголовная новость сегодня.

12 заключенных елецкой колонии осуждены по обвинению в организации деятельности экстремисткой организации.

14-летний подросток решил повеселиться и сообщил о «минировании» торгового центра, а потом и школы. Подростка вычислили, шутка довела до уголовного дела. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

33-летнего липчанина, который задолжал по алиментам 580 тысяч рублей, осудили на 10 месяцев колонии-поселения за то, что спрятал от приставов свой автомобиль «Митсубиси Аутлендер», который те арестовали, чтобы погасить долги по алиментам.

36-летнего липчанина оштрафовали на 8 000 рублей за оскорбление бывшей жены и ей сожителя по телефону. Он разговаривал с ними при включенной громкой связи, и слова мужчины слышали две несовершеннолетние девочки.

Для справки, в прошлом году мировые судьи Липецкой области рассмотрели почти двести дел об оскорблениях и оштрафовали грубиянов более чем на 576 тысяч рублей.

На турнире ММА в Таиланде воспитанник липецкой «Академии спортивных единоборств» Ильяс Тешаев  победил нокаутёра из Голландии Брауна Пинаса по прозвищу «Машина».

 
Победа повысила личный рейтинг Тешаева и стала подарком к его 24-му дню рождения. Он посвятил победу новорожденному сыну.

В выходные ожидается прекрасная, почти летняя погода. Завтра, по прогнозам синоптиков, в Липецке  от +23 до +25 градусов.
