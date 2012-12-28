Все новости
Происшествия
667
сегодня, 18:13
7

Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч

Он также лишился чина.

Вынесен приговор бывшему заместителю руководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (управления Росприроднадзора) Денису Прасолову за получение взятки в 200 тысяч рублей (по пункту «в» част пятой статьи 290 УК РФ) — 7 лет исправительной колонии строгого режима. Также Прасолов лишен классного чина «государственный советник Российской Федерации III класса» и на пять лет — права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Сама сумма взятки конфискована.

«C августа по сентябрь 2024 года Прасолов дважды получил незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 200 тысяч рублей от руководителя филиала «ЦЛАТИ по Липецкой области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Юрия Кондратова за согласование и утверждении проектов плана взаимодействия между представляемыми ими учреждениями по проведению плановых, контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также беспрепятственном утверждении актов выполненных работ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Напомним, Прасолова задержали сотрудники ФСБ 22 октября 2024 года в служебной машине, когда его привез на работу водитель. А на следующий день поместили под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей.

Юрий Кондратов проходил по этому делу свидетелем, а подозреваемым уже по другому делу — с выпиской премий.

Денис Прасолов получил от директора Центра лабораторного анализа и технических измерений по Липецкой области Юрия Кондратова в его кабинете на улице Невского, 4 два «транша» по 100 тысяч рублей каждый: 2 августа и 20 сентября. Деньги были переданы за «хорошее взаимодействие». Управление Росприроднадзора активно сотрудничает с ЦЛАТИ при проведении всевозможных анализов и экспертиз. Но 7 октября 2024 года Юрий Кондратов написал в ФСБ явку с повинной и сообщил о даче взятки Прасолову. Материалы проверки из ФСБ позже поступили в отдел по расследованию особо важных преступлений СУ СК России по Липецкой области. А 21 октября прошлого года Следком возбудил уголовное дело.
взятка
0
2
0
2
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да…
9 минут назад
Круто!!!
Ответить
скажи мне, кто твой друг
10 минут назад
миллиардами воруют и за бугор выводят - и ничего
Ответить
Захарова
17 минут назад
лимонами берут и условно дают с домашним арестом. а тут прям ...
Ответить
Сергей Б
21 минуту назад
Ну вот надо было? 200 тысяч- это великие деньги? Зарплата всего раза в два меньше... Странный человек.
Ответить
Ч
36 минут назад
200000 и 7 лет , -- за что так сурово ?
Ответить
Сергей Б
21 минуту назад
За факт взятки. Но я сам не понимаю, зачем такие деньги вообще брать?
Ответить
Классика
42 минуты назад
традиционные ценности
Ответить
