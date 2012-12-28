24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Он также лишился чина.
«C августа по сентябрь 2024 года Прасолов дважды получил незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 200 тысяч рублей от руководителя филиала «ЦЛАТИ по Липецкой области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Юрия Кондратова за согласование и утверждении проектов плана взаимодействия между представляемыми ими учреждениями по проведению плановых, контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также беспрепятственном утверждении актов выполненных работ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Напомним, Прасолова задержали сотрудники ФСБ 22 октября 2024 года в служебной машине, когда его привез на работу водитель. А на следующий день поместили под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей.
Юрий Кондратов проходил по этому делу свидетелем, а подозреваемым уже по другому делу — с выпиской премий.
Денис Прасолов получил от директора Центра лабораторного анализа и технических измерений по Липецкой области Юрия Кондратова в его кабинете на улице Невского, 4 два «транша» по 100 тысяч рублей каждый: 2 августа и 20 сентября. Деньги были переданы за «хорошее взаимодействие». Управление Росприроднадзора активно сотрудничает с ЦЛАТИ при проведении всевозможных анализов и экспертиз. Но 7 октября 2024 года Юрий Кондратов написал в ФСБ явку с повинной и сообщил о даче взятки Прасолову. Материалы проверки из ФСБ позже поступили в отдел по расследованию особо важных преступлений СУ СК России по Липецкой области. А 21 октября прошлого года Следком возбудил уголовное дело.
