Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить женщину ножом и топором
В областном суде прошли прения по громкому уголовному делу — убийстве в феврале этого года Сергеем Кажакиным на глазах 7-летней дочери детского психолога Елены Гладких.
Первым в прениях выступил представитель прокуратуры Иван Минаев. Гособвинитель сообщил, что на судебном следствии не было доказано, что обвиняемый находился в состоянии аффекта. Да, Кажакин признал свою вину, но в суде заявил, что забыл, как резал, колол и рубил Елену и что не видел ребенка на заднем сидении машины. То есть пытался создать впечатление, что у него в тот момент обострилось диагностированное в детстве психическое заболевание. Обвиняемый заявил, что очнулся после того, как совершил преступление, что стало для него неожиданностью. Но тогда зачем он взял с собой на свидание с Еленой нож и топор? Чтобы, по его словам, подтесать двери в ее новом доме афрейм?
Гособвинитель сказал, что у Кажакина было в то утро два плана. Вариант «А»: подарить цветы и подарки и помириться. Вариант «Б»: забить женщину ножом и топором. Для этого он и взял с собой строительную сумку. В ней лежали нож с топором. Поверх них мужчина положил упакованные подарки и цветочный букет.
По словам Минаева, по делу установлено, что Елена Гладких за несколько дней до того, как ее убил Кажакин, сообщила ему, что никаких отношений у них больше нет. Утром 18 февраля, когда Кажакин приехал к ней домой в СНТ «Цементник», вручил ей подарки и цветы, она еще раз сказала ему, что он как мужчина не подходит ни ей, ни ее двум дочерям в виде отца, и что у нее есть другой человек, с которым она желает связать свою жизнь. После этого женщина предложила несостоявшемуся жениху подвезти его в Липецк. Вместе с ними на заднее сидение машины села ее младшая дочь.
— Кажакин на первом же допросе рассказал, как было дело. Он наносил Елене удары ножом. Женщина отбивалась как могла и даже в какой-то момент выбила нож из его руки. Она успела крикнуть: «Дочь, беги!» Он же нанес ей потом девять ударов топором. Все это время потерпевшая была в сознании. Кажакин понимал, что он долго и мучительно убивает женщину на глазах ее ребенка. Верховный суд решил, что особая жестокость — это убийство жертвы на глазах ее родственников.
Впрочем, гособвинитель нашел и смягчающие вину подсудимого обстоятельства: явку с повинной и раскаяние, помощь в поиске ножа, а также то, что после ареста он передал семье убитой им женщины 50 000 рублей. Да, у Кажакина есть психическое расстройство, но его можно лечить в местах лишения свободы. Иван Минаев запросил у суда для подсудимого 18 лет лишения свободы.
Потом слово получил отец убитой, военный в отставке Владимир Кардаев. Сдавленным от спазмов голосом он сказал, что долго готовил свою речь, чтобы все поняли, кого потеряла его большая семья, коллеги дочери и общество. «Мы все осиротели. Для меня жизнь потеряла для меня вкус и цвет. Вся она теперь — в черно белых тонах».
Мужчина долго рассказал о дочери, которая была третьим ребенком в семье после двух мальчишек. «Это было такое счастье для нас и для ее братиков. Жена сразу стала называть ее Ёлочкой». Когда дочь выросла, она получила два высших образования: психолога и юриста. Работала как социолог, семейный и детский психолог. «Ее очень любили детки. Она вытягивала самых закомплексованных. Я не раз это видел лично, ведь по ее заданиям делал наглядные материалы для занятий».
— Леночка правильно воспитывала и своих детей. Телевизора в ее доме не было. Я вначале этому удивлялся, но только потом понял, что телевизор — это зло! Она была строгой, но любящей мамой. Строила большие планы на будущее, возила старшую дочь в Петербург, предполагая, что она там будет учиться. Более жизнелюбивого и светлого человека не было в моей жизни. Она была очень светлым человеком, заражала оптимизмом окружающих. Она была святой: дочь была уверена, что ей никто не причинит зла, ее никто не тронет, раз она ко всем относится по-доброму. Да, я верю подсудимому — в такую женщину невозможно не влюбиться!
После убийства дочери ее младшую дочь забрал в свою новую семью ранее расставшийся с Еленой ее второй муж. Старшая внучка осталась с дедушкой и бабушкой.
— Я каждый день молюсь Богу, чтобы он дал нам здоровья и сил дожить хотя бы до 16-летия младшей внучки. Если бы не мораторий на смертную казнь от алкаша и предателя Ельцина, я бы просил для подсудимого высшую меру наказания.
Мать Елены, Наталья Кардаева, решительно встала за трибуну, но тут же обессилела. Давясь слезами, он сказала всего несколько фраз:
— Ты танком прошёлся по нашей жизни! Ты разрушил психику моих внучек. Нет тебе прощения! Дочь хотела показать дочерям мир, но из-за тебя этого не сделала. Ты не планировал ее убить? Так зачем ты принес с собой нож и топор, два орудия преступления?
Во время выступлений отца и матери убитой им женщины Кажакин и глазом не моргнул. Никакого эмоционального отклика на его лице не было. Он даже ни разу не посмотрел на убитых горем родителей убитой. Его взгляд, тупой, отрешенный, был направлен куда-то в сторону.
Адвокат подсудимого Александр Белобородов заявил, что не согласен с квалификацией действий своего клиента. Он заговорил о подсудимом как о жертве его собственной психики и жизненных обстоятельств. Адвокат сказал, что у Сергея не было опыта общения с женщинами. Они были ему неинтересны. Но, познакомившись с Гладких, он впервые в жизни влюбился.
— Он работал и жил только ради Гладких и ее детей. Она же, пользуясь своими профессиональными навыками, манипулировала им, тешила свое самолюбие, принимая от него знаки внимания и подарки (на первом судебном заседании мать Кажакина сказала, что запомнила, что младшей дочери Елены сын купил коньки за пять тысяч, а на систему отопления для ее домика потратил 50 тысяч рублей, и что у нее на все покупки есть чеки). В то утро, собираясь с возлюбленной, он купил букет цветов и подарки. Чтобы цветы не замерзли, положил их в сумку с инструментами. Но она в то утро лишь высмеяла его.
Адвокат сказал, что все остальное потом сделало его психическое заболевание. «Потому все было спонтанно и случилось в машине, хотя всем понятно, что убить было бы проще в доме или на улице, где нет стесненных условий. Он сделал это из-за вспышки гнева и головной боли. Он сразу ушел с места преступления. Он шел по зимней дороге более суток в село Плеханово к своему брату, жег костры ночью. Он вел себя совершенно типично поведению психически больного человека. Психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что имеющееся у подсудимого заболевание сыграло роль в убийстве».
Александр Белобородов попросил переквалифицировать действия подсудимого по части первой статьи 105-й Уголовного кодекса, на убийство, и приговорить к 7 годам лишения свободы. «Но желательно было бы отправить его на принудительное лечение.
Сергей Кажакин отказался от участия в прениях.
На еще более короткой стадии процесса госовинитель Иван Минаев не смог не отреагировать на речь защитника подсудимого. «Не знаю, почему он назвал Елену Гладких манипулятором и женщиной, имеющей богатый опыт общения с мужчинами! Это надумано. Это недопустимо, ни на чем не основано». Прокурорского работника поддержал отец потерпевшей. Он назвал слова адвоката оскорбительными:
— Да, у нее было два мужа. Первый увлекся спиртным, и она подала на развод, чтобы не травмировать дочь. Второй сам ушел от нее к другой женщине, и Леночка долго не могла прийти в себя после этого. Да не манипулировала она! Она относилась вот к этому сидящему в клетке человеку как к тому, в ком сидел зверь. Она пыталась скорректировать его поведение в нужном направлении. Какую дверь он хотел подтесать? Топором? Я согласен с прокурором, что у него на то утро было два плана.
— Это все какой-то лепет! Это не оправдывает того, что он сделал. Моя дочь воспринимала его только как клиента, — добавила свою реплику мать убитой женщины.
Адвокат Белобородов попытался оправдаться. Мол, под опытом общения с мужчинами он имел ввиду большой опыт общения с людьми вообще. «Мой клиент работал грузчиком. Он увидел Гладких и влюбился. Я считаю, что ей не надо было давать ему надежду, имея отношения с другим мужчиной»:
— Случилось то, что не раз было описано в литературе. Взять роман «Идиот» Достоевского. Его герой Рогожин убил Настасью Филипповну потому, что она кроме него имела отношения еще и с князем Мышкиным. Мой клиент видел в Гладких богиню. Хотел создать с ней семью. На его заболевание наложилась обида.
Приговор Сергею Кажакину вынесут уже сегодня в 11:00.
