Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить женщину ножом и топором

В областном суде прошли прения по громкому уголовному делу — убийстве в феврале этого года Сергеем Кажакиным на глазах 7-летней дочери детского психолога Елены Гладких.