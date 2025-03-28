Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил новую поликлинику в микрорайоне «Елецкий»

Но главный вердикт вынесли первые пациенты: в новой поликлинике всё технологично и совершенно по-другому.

28 марта новая поликлиника в микрорайоне «Елецкий» провела День открытых дверей. А фактически это был первый день ее работы — как раз накануне поликлиника, которую построили на средства инфраструктурного бюджетного кредита, успела получить лицензию. И уже в апреле она заработает в полную силу: укомплектован штат из 35 врачей и 72 средних медицинских работников, но ещё 70 врачей и около 90 медсестёр и фельдшеров желают в поликлинику устроиться.Новая поликлиника вошла в состав ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4». Одно юрлицо теперь объединяет четвёртую поликлинику на Гагарина, седьмую поликлинику Меркулова и новую на Елецком шоссе.С объединением поликлиник суммировались и увеличились их диагностические возможности, поэтому открытие новой поликлиники осчастливило не только пациентов из «Елецкого». Хотя именно жители этого микрорайона ждали новоселья больше других.— Я живу в этом микрорайоне с 2020 года. Живу прямо напротив поликлиники — в доме по улице Артёмова на самом высоком этаже — 21-м. Оттуда мы с мужем с первых дней наблюдали за строительством, начиная с этапа котлована и заканчивая кровлей. Я даже молилась за строителей поликлиники, просила им благословения — так мы её ждали! Параллельно строили 58-ю школу — но поликлинику сдали быстрее! Раньше нам приходилось ездить в седьмую поликлинику, это было сложно. Теперь у нас все врачи, все анализы в шаговой доступности. Для нас это подарок, окно в новый мир. Здание поликлиники получилось очень красивым — и снаружи, и внутри! Я считаю, это чудо! Это уникальная поликлиника не только для молодёжного микрорайона «Елецкий», но и для всей Липецкой области, — сказала жительница «Елецкого» 67-летняя Галина Бурмистрова.67-летняя Валентина Комолова живёт в соседнем микрорайоне «Университетский». Но тоже пришла посмотреть новую поликлинику — и даже записалась к терапевту и на маммографию.— Просто необыкновенное, современное, красивое, прямо сказочное здание! И главное — оно очень здесь нужно, потому что это молодой и густонаселённый район. На мой взгляд, липецкая медицина за последние годы сделала большой рывок вперёд — раньше было гораздо сложнее попасть к специалистам, сейчас всё намного проще, — говорит Валентина Комолова.Рады открытию поликлиники не только пациенты, но и медперсонал. Ольга Покачалова — рентген-лаборант отделения лучевой диагностики. Раньше работала в городской поликлинике №7. Но сама живёт в «Елецком», и как только узнала об открытии подразделения поликлиники прямо напротив своего дома — сразу перешла в него. Говорит, теперь в «Елецком» — город в городе, как отдельное государство: свои ТРЦ, садики, школы и поликлиника — причём и для взрослых, и для детей. В центр Липецка можно и не выезжать!— Здание современное, красивое, но главное — функциональное. Наше отделение лучевой диагностики может похвастаться высокотехнологичным оборудованием — например, рентген-компьютерным томографом. Раньше я с таким интересным оборудованием не сталкивалась! Пациента обследуют более подробно, послойно, а снимок предварительно обрабатывает искусственный интеллект, что улучшает процесс диагностики: лечащий врач может просмотреть предварительный диагноз и потом сделать уже более точные выводы после заключения рентгенолога. Так диагностика становится быстрее и точнее, — рассказала Ольга Покачалова.По словам главного врача Игоря Волкорезова, в новой поликлинике сформировано одиннадцать участков для взрослого населения и семь — педиатрических. Поликлиника рассчитана на 32 000 человек, из них 24 000 — взрослые, из которых больше 70% — трудоспособного возраста. Но по факту сейчас в «Елецком» столько людей не живёт — по разным данным, в районе зарегистрированы от 12 000 до 14 000 человек. Плюс ближайшие районы — «Университетский», часть улицы Московской и Сырский Рудник: всем пациентам здесь будут рады.Поликлиника рассчитана на 600 взрослых и 200 детских посещений в смену. Есть дневной стационар на 16 мест, два терапевтических отделения, отделение первичной специализированной помощи, отделения неотложной помощи и профилактики, хирургическое, отделение восстановительного лечения, специальной диагностики. Здесь же будут работать женская консультация и клинико-диагностическая лаборатория. А ещё в поликлинике свой центр амбулаторной онкологической помощи, где жители новых микрорайонов смогут в шаговой доступности получать диагностику и лечение онкологических заболеваний.— Даже меня как главного врача впечатлили масштабы поликлиники: светлое современное приятное здание, которое отличается от классического видения поликлиник, — отметил Игорь Волкорезов.Гордость новой поликлиники — рентгеновский компьютерный томограф, аппараты рентгена, флюорографии, маммографии, ультразвуковой диагностики, современное эндоскопическое оборудование. Всё это значительно превышает по своим функциональным характеристикам то, что было раньше, в том числе в городской поликлинике №4. Все аппараты — цифровые. Например, эндоскопическая видеостойка позволяет визуализировать на экране малейшие изменения в структуре тканей и выявлять очаги воспалений и опухолей на ранних стадиях.А ещё поликлиника — полностью «безбумажная». Всё, что позволяет закон, оцифруют. Медицинские данные сохранятся в единой медицинской информационно-аналитической системе ЕМИАС — она объединяет информацию больниц, поликлиник и бригад скорой помощи. Когда пациент придёт на прием, врач будет изучать его электронную медицинскую карту. Так что искать свою карточку в регистратуре больше не понадобится, как и разбирать почерк врача в рукописном рецепте.Оборудование поликлиники министр здравоохранения России Михаил Мурашко похвалил. В Липецкой области он побывал не только в новой поликлинике на «Елецком», но и посмотрел один из ФАПов области.— В Липецкой области очень хорошее понимание задач по модернизации первичного звена здравоохранения. Помимо федерального финансирования в 4,2 миллиарда рублей, виден большой вклад регионального бюджета в строительство медицинских организаций и их капитальный ремонт. Вкладываются ресурсы в создание информационных систем, внедрение электронной медицинской карты, искусственного интеллекта, голосового бота. Но и оборудование не отстаёт. В Липецкую область за последние годы поставлено более 330 единиц медицинского оборудования. Хочу отметить рациональный подход: основная его масса — отечественная. А это имеет вытягивающий потенциал для российской промышленности. Сегодня мы видим только отечественные рентгеновское оборудование и медицинскую мебель. Лабораторные приборы, ЭКГ — все это выпускают отечественные производители и активно поставляют в наши медицинские организации. Хочу отметить и очень хорошие дизайнерские решения и привлекательную архитектуру поликлиники. Хорошие решения и в сельской медицине. В Липецкой области квалифицированные фельдшерское-акушерские пункты с благоустроенной территорией. Они подключены к интернету и в них есть возможность проведения телемедицинских консультаций. Все это тоже немаловажно. По статистике, практически каждый четвёртый прикреплённый к ФАПУ житель страдает артериальной гипертонией и важно профилактировать у этих людей тяжёлые осложнения: инфаркты, инсульты. Фельдшеры имеют возможность повести как определённые диагностические исследования, так и телемедицинским путём проконсультировать данных пациентов в больших центральных районных больницах. Это и есть современные технологии. Именно такие перемены нам необходимы, а не просто — покрасили стены и построили новое здание. Чтобы было технологично и совершенно по-другому: и система поддержки принятия решения, и возможность использования современного программного обеспечения, — рассказал Михаил Мурашко.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прежде всего отметил главный итог открытия поликлиники: жителям густонаселённого района теперь не нужно ездить к врачам с двумя пересадками.— Комфортно, светло и новое современное оборудование. Отделение профилактики. Есть даже вывеска: «Отделение эмоциональной медицины». Правильно сделали: чтобы всё совпало, и люди могли после лечения побеседовать с психологом и эмоционально разгрузиться, — поделился впечатлениями от новой поликлиники Игорь Артамонов.