174 миллиона рублей составил ущерб от лесного пожара в заповеднике на территории Липецкой области

Крупный лесной пожар, бушевавший на территории Воронежского биосферного заповедника в конце мая – начале июня, уничтожил флору и фауну, мелких животных и насекомых, повредил почву.