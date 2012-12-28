20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
174 миллиона рублей составил ущерб от лесного пожара в заповеднике на территории Липецкой области
Крупный лесной пожар, бушевавший на территории Воронежского биосферного заповедника в конце мая – начале июня, уничтожил флору и фауну, мелких животных и насекомых, повредил почву.
Как сообщил ТАСС директор заповедника Анатолий Тарасов, серьезный урон нанесен флоре — выгорели черника и занесенная в Красную книгу брусника. Пострадали также мелкие животные и насекомые, обитающие в земле, в то время как крупные животные успели покинуть зону бедствия.
«Ущерб составил почти 174 млн. рублей» — сообщил Тарасов.
Пожар начался с возгорания лесной подстилки из-за обрыва линии электропередачи. Сильный ветер до 25 м/с способствовал быстрому распространению огня. Заповедник тушили более 300 человек: пожарные, спасатели, добровольцы и специалисты различных предприятий, включая НЛМК, а также авиация МЧС России. Власти Липецкой области вводили режим ЧС районного масштаба.
Фото ГУ МЧС
