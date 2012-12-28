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Погода в Липецке
1006
вчера, 20:22
3

В Липецке побит температурный рекорд 110-летней давности

Новый температурный рекорд обогнал предыдущий на 0,1 градуса.

Сегодня, 30 января, погода в Липецке установила новый температурный рекорд — воздух прогрелся до +4,5 градуса. Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, новое максимальное значение для этого дня превысило прежний показатель всего на 0,1 градуса — 30 января 1915 года в Липецке воздух прогрелся до +4,4 градуса. 

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Комментарии (3)

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Сугроб
вчера, 23:19
Давайте уважать там где мы живем , земля , любить ее и она подарит нам всех благ
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Сугроб
вчера, 23:18
Через сто лет погода повторяется , надо беречь экологию земли жалко что все хуже стало от людей
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Эксперт
вчера, 20:59
Всё официально объявляю Липецк - город курорт с тропическим климатом , ждем туристов загорать в феврале и марте.
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