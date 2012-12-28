В Липецке побит температурный рекорд 110-летней давности

Новый температурный рекорд обогнал предыдущий на 0,1 градуса.



Сегодня, 30 января, погода в Липецке установила новый температурный рекорд — воздух прогрелся до +4,5 градуса. Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, новое максимальное значение для этого дня превысило прежний показатель всего на 0,1 градуса — 30 января 1915 года в Липецке воздух прогрелся до +4,4 градуса.