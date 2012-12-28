Двое бывших полицейских и риелтор обвиняются в махинациях с квартирами умерших липчанок
От рассмотрения «дела дворников» в особом порядке отказался и 70-летний потерпевший, и подсудимые
Сегодня в Липецке: День рождения русской водки – «Казаки России» спляшут, по всему городу песни и танцы
НЛМК устанавливает высокоэффективные фильтры для снижения пыления на коксохимическом производстве
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вчера, 20:22
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В Липецке побит температурный рекорд 110-летней давности
Новый температурный рекорд обогнал предыдущий на 0,1 градуса.
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