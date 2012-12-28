Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима
Водитель попавшего в ДТП на дороге Хлевное-Тербуны автомобиля «Рено» умер в машине «Скорой»
«Курортный сезон» открыт: двое липчан перевели деньги за отдых в пансионатах мошенникам
Общество
991
сегодня, 10:37
4
В Липецке обозначен нулевой километр
Теперь дороги области начинаются от плиты у памятника основателям и строителям Липецка.
— В Липецке мало осталось из того, что можно показать. А теперь у нас есть интересный объект. Это замечательное место для того, чтобы воспитывать молодежь, рассказывать им об истории липецкого края, о наших предках, которые оставили нам великое наследие. Все это произошло благодаря Николаю Николаевичу Бобину — это целиком и полностью его инициатива, — рассказал краевед, Почетный гражданин Липецка Александр Клоков.
О памятнике основателям и строителям Липецка GOROD48 уже рассказывал. Композиция состоит из двух плит с картами старого и нового Липецка, а также четырех скульптур: рудокопа, кузнеца, сталевара и строителя.
— Когда открываются такие композиции — сердце радуется. Сердце радуется за то, что мы можем подарить липчанам еще одно прекрасное место, сердце радуется за то, что в нашем городе, в нашей стране есть прекрасные люди, которые могут подарить городу такую композицию. Спасибо им за это, — сказала врио мэра Светлана Бедрова.
Архитектор памятника Владимир Дмитриев. Скульптуры отлиты в Москве, плиты изготовлены в мастерской липчанина Александра Трофимова, основание для них сделано в «Тресте «Липецкстрой». Скульптурную композицию установили на деньги липецких меценатов.
Бизнесмен Николай Бобин выступая на открытии композиции предположил, что к нулевому километру будут ездить молодожены. Плита станет символом нулевого километра их счастливой семейной жизни.
9
0
1
8
3
Комментарии (4)