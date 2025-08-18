Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов

Тем временем липецкая мэрия уже нашла подрядчика еще и на «Дом страха» и на туалеты для новой зоны развлечений.

Зона аттракционов у Нижнего парка строится бешеными по нынешним временам темпами. Сегодня в 8 утра на стройплощадке за памятником народовольцам ворочали грунт тракторы и бульдозеры, а два десятка рабочих выкладывали из плитки разных размеров пешеходные дорожки. Более того, в будущем «Петропарке» на бетонных фундаментах уже смонтировали пять аттракционов из одиннадцати, среди которых — и башня свободного падения.Ее высота не самая большая. Если посетителей «Жар-птицы», башни свободного падения в «Сочи Парке», поднимают на высоту 21-этажного дома, а затем их резко роняют вниз с 65 метров, то в Липецке посетители такой башни будут падать с 25-метровой высоты, что равно девятиэтажке. На башне осталось лишь смонтировать кресла для пассажиров.В эти же 8 часов утра корреспондента GOROD48 обогнала машина с номерами городской администрации. Оказалось, начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев приехал осмотреть большую стройплощадку. Он даже пересчитал количество болтов крепления на одной из каруселей, чтобы и такая, казалось бы, мелочь не прошла мимо его внимания. Со своей стороны, за действиями подрядчика мэрии, компании «Алькор», внимательно наблюдает представитель компании-производителя аттракционов, китайский инженер. Все это, конечно, снимает вопросы о безопасности будущих качелей-каруселей.Редкого сваебойного аппарата, помеси крана и копра на металлических лыжах, на стройплощадке уже нет. Нет на ней уже и нескольких огромных, длиной 40 футов (чуть менее 12 метров) морских контейнеров, в которых в Липецк из Китая по железной дороге через Казахстан были доставлены аттракционы, поскольку их содержимое либо уже выгружено, либо даже смонтировано. Как только все механизмы будут собраны, пройдут их испытания при полной нагрузке. А она у экстремальных аттракционов — «Башни падения», «Летающего диска», «Большой цепочной карусели», «Маятника», «Американских горок» — будет максимальной. Роль посетителей «Петропарка» сыграют мешки с песком.На стройплощадке параллельно работают два подрядчика. Компания «Спецмонтажпроект» выполняет общестроительные работы монтажу наружного освещения, водопроводных и электросетей, видеонаблюдения. Компания «Алькор» монтирует аттракционы на ею же залитых фундаментах.— Завершиться пуско-наладочные работы должны к 1 октября. К этому же времени мы надеемся получить документы от Гостехнадзора на эксплуатацию аттракционов, — сказал GOROD48 руководитель городского управления строительства.Но это еще не все. Желая завершить все земляные работы в этом году, мэрия уже проторговала благоустройство «Петропарка», выделив 25,8 млн рублей. Подрядчик только что определен (GOROD48 пока не известно название организации). За 25,7 миллиона он должен к концу года провести все коммуникации под водоснабжение, водоотведение, электроснабжение туалетов, зоны фуд-корта, игровых павильонов (парк аттракционов между Нижним парком и центральным городским пляжем дополнят «Дом страха», корабль «Венеция» и десяток разнообразных инсталляций), установить теневые навесы, скамейки, урны, обнести оградой зону аттракционов, отсыпать будущие газоны черноземом.Таким образом, цена «Петропарка» уже составила без малого 250 млн рублей. Но и это еще не все траты, ведь в 2026 году будет реализован второй этап строительства парка. В нем появятся зоны променада, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений.Смыслом «Петропарка» глава Липецка Роман Ченцов считает создание места, в котором липчане и гости города могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального пляжа, Зеленого острова со спортивным ядром.Кстати, об этом самом ядре. Сегодня GOROD48 выяснил, что спортивная зона на острове должна быть сдана к 1 сентября. Наш корреспондент обошел большую стройку, которая почти завершена. Скажем честно, сделано немало — такого разнообразного ассортимента для любителей активного образа жизни у нас еще не было.На острове построены 13 площадок для занятий различными видами спорта. Самая простая зона — для воркаута. На ней смонтированы и уличные тренажеры. Остальные активности более интересны.На отведенной под площадку для занятий большим теннисом обустроены четыре грунтовых корта, а на территории для пляжного волейбола отсыпаны сразу шесть полей! Здесь появились четыре точки для стритбола (игры в баскетбол в одно кольцо), два поля для пляжного футбола, три дорожки для развлечения пенсионеров — бочче. Здесь же можно будет заняться йогой, пляжным бадминтоном, настольным теннисом.Удивляет, правда, то, что песок для игр без обуви кое-где загрязнен камешками, обломками раковин речных моллюсков и даже кусочками шлака.Поражает площадка для падел-тенниса, игры миллионеров, известной из кино о большом бизнесе. От большого тенниса игра получила центральную сетку и систему подсчета очков, от пинг-понга — небольшие ракетки и «нижний» способ подачи, а от сквоша — закрытый корт. Большая часть такой площадки закрыта стеклянными панелями!На Зеленом острове с утра работал десяток рабочих, а сделать нужно еще немало: доложить тяжеленное тротуарное покрытие, смонтировать несколько десятков уличных фонарей (в общем спортивная зона будет залита светом от сотен ламп), настелить в нескольких зонах покрытие из специальной водонепроницаемой пластиковой вагонки. Успеют ли закончить эти работы к 1 сентября?Кстати, по контракту ульяновская компания «ДСК Стандарт» должна была завершить все работы к концу прошлого года. Но, как выяснилось, со своей задачей вовремя не справилась — на 31 декабря строители выполнили 65-70% работ.Причины для Липецка обычные — ошибки и просчеты в проектно-сметной документации. Всю зиму подрядчик фактически был в простое — при минусовых температурах нельзя было укладывать никакие виды покрытий. К тому же МАУК «Культурные пространства Липецка» поздно, в декабре, поторговал приобретение для спортивной зоны крытых трибун для зрителей и пергол (солнцезащитных теневых навесов). Однако затяжка работ в восемь месяцев, как говорят в мэрии, не сказалась на цене объекта: она осталась прежней — 249 млн рублей.Хуже всего обстоят пока дела со строительством детской площадки в Нижнем парке на месте демонтированного кафе из морских контейнеров. По муниципальному контракту компания «Регионстройхолдинг» должна закончить проект к 15 сентября. Однако на его паспорте почему-то сроком окончания работ указан IV квартал этого года! Сейчас стройплощадка просто обнесена матерчатым забором, за которым ничего не происходит. Подрядчик даже не демонтировал с нее старую тротуарную плитку.Напомним, что на этом месте должно появиться помимо десятка игровых комплексов и музыкальной зоны с экзотическими ударными инструментами резиновое покрытие, семь скамеек, теневой навес и шесть урн. Закупки качелей и их монтаж обошлись мэрии в 28,4 млн рублей.