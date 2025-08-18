Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Штормовое предупреждение от МЧС: надвигаются гроза с ливнем
Погода в Липецке
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Читать все
Четверть жителей Липецкой области получают зарплату выше средней по стране
Экономика
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки
Общество
Запрет на посещение лесов в Липецкой области продлен до 11 сентября
Общество
В Липецкой области от клещей пострадали 5230 человек
Здоровье
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Фестиваль «Ладейное поле» собрал более трёх тысяч зрителей
Общество
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
Происшествия
НЛМК перерабатывают деревянные отходы в биоуголь
НЛМК Live
Читать все
Общество
1706
сегодня, 14:20
7

Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов

Тем временем липецкая мэрия уже нашла подрядчика еще и на «Дом страха» и на туалеты для новой зоны развлечений.

Зона аттракционов у Нижнего парка строится бешеными по нынешним временам темпами. Сегодня в 8 утра на стройплощадке за памятником народовольцам ворочали грунт тракторы и бульдозеры, а два десятка рабочих выкладывали из плитки разных размеров пешеходные дорожки. Более того, в будущем «Петропарке» на бетонных фундаментах уже смонтировали пять аттракционов из одиннадцати, среди которых — и башня свободного падения.

ab42bf91-431d-4b1f-9cbb-4d2390baafe3.jpg+2025-08-18-11.17.04+niz.jpg

e7f72747-36ad-4ad3-be43-6605df89fb83.jpg+2025-08-18-11.17.04+niz.jpg

d3182189-041d-4fab-881a-280cf2586c44.jpg+2025-08-18-11.17.04+niz.jpg

2bb9c352-4ad1-48b9-ae91-9ddc3ee74bf8.jpg+2025-08-18-11.17.04+niz.jpg

Ее высота не самая большая. Если посетителей «Жар-птицы», башни свободного падения в «Сочи Парке», поднимают на высоту 21-этажного дома, а затем их резко роняют вниз с 65 метров, то в Липецке посетители такой башни будут падать с 25-метровой высоты, что равно девятиэтажке. На башне осталось лишь смонтировать кресла для пассажиров.

c5f27027-c4ea-4b0c-afce-3333aedd2078.jpg+2025-08-18-11.17.04+niz.jpg

36d0dd60-a043-42ee-aac5-6b4b0db9fef6.jpg+2025-08-18-11.17.04+niz.jpg

В эти же 8 часов утра корреспондента GOROD48 обогнала машина с номерами городской администрации. Оказалось, начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев приехал осмотреть большую стройплощадку. Он даже пересчитал количество болтов крепления на одной из каруселей, чтобы и такая, казалось бы, мелочь не прошла мимо его внимания. Со своей стороны, за действиями подрядчика мэрии, компании «Алькор», внимательно наблюдает представитель компании-производителя аттракционов, китайский инженер. Все это, конечно, снимает вопросы о безопасности будущих качелей-каруселей.

e5517323-ee55-4249-a230-c1ea490bd44d.jpg+2025-08-18-11.17.04+niz.jpg

85c3ee4e-3fc5-4cb0-b129-696fc41c81e9.jpg+2025-08-18-11.17.04+niz.jpg

Редкого сваебойного аппарата, помеси крана и копра на металлических лыжах, на стройплощадке уже нет. Нет на ней уже и нескольких огромных, длиной 40 футов (чуть менее 12 метров) морских контейнеров, в которых в Липецк из Китая по железной дороге через Казахстан были доставлены аттракционы, поскольку их содержимое либо уже выгружено, либо даже смонтировано. Как только все механизмы будут собраны, пройдут их испытания при полной нагрузке. А она у экстремальных аттракционов — «Башни падения», «Летающего диска», «Большой цепочной карусели», «Маятника», «Американских горок» — будет максимальной. Роль посетителей «Петропарка» сыграют мешки с песком.

На стройплощадке параллельно работают два подрядчика. Компания «Спецмонтажпроект» выполняет общестроительные работы монтажу наружного освещения, водопроводных и электросетей, видеонаблюдения. Компания «Алькор» монтирует аттракционы на ею же залитых фундаментах.

— Завершиться пуско-наладочные работы должны к 1 октября. К этому же времени мы надеемся получить документы от Гостехнадзора на эксплуатацию аттракционов, — сказал GOROD48 руководитель городского управления строительства.

Но это еще не все. Желая завершить все земляные работы в этом году, мэрия уже проторговала благоустройство «Петропарка», выделив 25,8 млн рублей. Подрядчик только что определен (GOROD48 пока не известно название организации). За 25,7 миллиона он должен к концу года провести все коммуникации под водоснабжение, водоотведение, электроснабжение туалетов, зоны фуд-корта, игровых павильонов (парк аттракционов между Нижним парком и центральным городским пляжем дополнят «Дом страха», корабль «Венеция» и десяток разнообразных инсталляций), установить теневые навесы, скамейки, урны, обнести оградой зону аттракционов, отсыпать будущие газоны черноземом.

657586798745454.jpg

7898565445.jpg

658989769.jpg

Таким образом, цена «Петропарка» уже составила без малого 250 млн рублей. Но и это еще не все траты, ведь в 2026 году будет реализован второй этап строительства парка. В нем появятся зоны променада, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений.

Смыслом «Петропарка» глава Липецка Роман Ченцов считает создание места, в котором липчане и гости города могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального пляжа, Зеленого острова со спортивным ядром.

Кстати, об этом самом ядре. Сегодня GOROD48 выяснил, что спортивная зона на острове должна быть сдана к 1 сентября. Наш корреспондент обошел большую стройку, которая почти завершена. Скажем честно, сделано немало — такого разнообразного ассортимента для любителей активного образа жизни у нас еще не было.

На острове построены 13 площадок для занятий различными видами спорта. Самая простая зона — для воркаута. На ней смонтированы и уличные тренажеры. Остальные активности более интересны.

749e1f97-d466-46c7-b882-c1978af39b40.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

10232597-712d-451d-8eaa-d6bada6a6df1.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

На отведенной под площадку для занятий большим теннисом обустроены четыре грунтовых корта, а на территории для пляжного волейбола отсыпаны сразу шесть полей! Здесь появились четыре точки для стритбола (игры в баскетбол в одно кольцо), два поля для пляжного футбола, три дорожки для развлечения пенсионеров — бочче. Здесь же можно будет заняться йогой, пляжным бадминтоном, настольным теннисом.

a06a5ec4-6609-4524-ae10-81dbf028bb98.jpg+2025-08-18-11.16.04+niz.jpg

1fbbd857-8504-449d-8243-c5b9f737af3e.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

742f77e2-b26f-49cd-9759-676ec9d963f1.jpg+2025-08-18-11.16.04+niz.jpg

999f213c-4c45-4567-beab-3f075caaac43.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

ab63aca1-bcba-47f3-81c4-0ca51a172647.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

bcb61689-fac3-4cc8-8fcf-6134979a121f.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

Удивляет, правда, то, что песок для игр без обуви кое-где загрязнен камешками, обломками раковин речных моллюсков и даже кусочками шлака.

525fc442-7eeb-49c6-bfd4-65ebf769e5fb.jpg+2025-08-18-11.16.04+niz.jpg

для желающих освежиться после бойни на футбольном поле или теннисной зарубы на острове отсыпан небольшой пляжик 

Поражает площадка для падел-тенниса, игры миллионеров, известной из кино о большом бизнесе. От большого тенниса игра получила центральную сетку и систему подсчета очков, от пинг-понга — небольшие ракетки и «нижний» способ подачи, а от сквоша — закрытый корт. Большая часть такой площадки закрыта стеклянными панелями!

7a8a0e4d-6854-43d0-8d73-57ff123435bf.jpg+2025-08-18-11.16.04+niz.jpg

4439558f-d58e-4324-b915-1958a2c3ea41.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

На Зеленом острове с утра работал десяток рабочих, а сделать нужно еще немало: доложить тяжеленное тротуарное покрытие, смонтировать несколько десятков уличных фонарей (в общем спортивная зона будет залита светом от сотен ламп), настелить в нескольких зонах покрытие из специальной водонепроницаемой пластиковой вагонки. Успеют ли закончить эти работы к 1 сентября?

41a75131-f676-4aa5-82b5-b8a44191adc5.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

8ea0aaaa-3d25-4478-975c-bd2d24bbc316.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

73e91ded-af9a-4536-bc34-d63d494dc97f.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

Кстати, по контракту ульяновская компания «ДСК Стандарт» должна была завершить все работы к концу прошлого года. Но, как выяснилось, со своей задачей вовремя не справилась — на 31 декабря строители выполнили 65-70% работ.


62347713-6478-45c7-8358-75bdffd2c8b7.jpg+2025-08-18-11.16.34+niz.jpg

Причины для Липецка обычные — ошибки и просчеты в проектно-сметной документации. Всю зиму подрядчик фактически был в простое — при минусовых температурах нельзя было укладывать никакие виды покрытий. К тому же МАУК «Культурные пространства Липецка» поздно, в декабре, поторговал приобретение для спортивной зоны крытых трибун для зрителей и пергол (солнцезащитных теневых навесов). Однако затяжка работ в восемь месяцев, как говорят в мэрии, не сказалась на цене объекта: она осталась прежней — 249 млн рублей.

Хуже всего обстоят пока дела со строительством детской площадки в Нижнем парке на месте демонтированного кафе из морских контейнеров. По муниципальному контракту компания «Регионстройхолдинг» должна закончить проект к 15 сентября. Однако на его паспорте почему-то сроком окончания работ указан IV квартал этого года! Сейчас стройплощадка просто обнесена матерчатым забором, за которым ничего не происходит. Подрядчик даже не демонтировал с нее старую тротуарную плитку.

b3b9da22-c629-4a40-be12-d47dc358e181.jpg+2025-08-18-11.17.04+niz.jpg

Напомним, что на этом месте должно появиться помимо десятка игровых комплексов и музыкальной зоны с экзотическими ударными инструментами резиновое покрытие, семь скамеек, теневой навес и шесть урн. Закупки качелей и их монтаж обошлись мэрии в 28,4 млн рублей.
Нижний парк
«Петропарк»
аттракционы
детская площадка
12
0
1
6
4

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тоня
7 минут назад
Колесо обозрение маленькое, нужно как в Ростове-на-Дону колесо и установить его в верхнем парке.
Ответить
Бабка Первая
8 минут назад
Это хорошо! "Космонавты" для таких развлечений у нас уже подросли)
Ответить
МимоШел
27 минут назад
А после башни свободного падения туалет уже не нужен. Совсем.
Ответить
Динь
41 минуту назад
Главное, чтобы туалеты были.
Ответить
Алла
47 минут назад
Расцветка убожество не нашли краски яркой ?
Ответить
Павел
54 минуты назад
Ну, если повезёт, следующей весной будет неплохая точка притяжения. Сложится ли?
Ответить
Котэ
сегодня, 14:36
В тех местах, лет 10-15 назад, на одном из тополей, на высоте 7-10 метров, был прибит знак "пешеходный переход". Будущие проектировщики делали первые наметки, видимо...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить