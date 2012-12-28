Все новости
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
«Самые счастливые дни — когда впервые брала на руки детей!»
Общество
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
В 2025 году «РИР Энерго» в Липецке увеличил объем восстановительных работ после ремонтов тепловых сетей
Общество
Иностранец попал под суд за езду с поддельным водительским удостоверением
Происшествия
Подростку из Ельца грозит до 20 лет заключения
Происшествия
В районах Сырского рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставили без изменения
Происшествия
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Происшествия
374
26 минут назад

Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения

В марте этого года Октябрьский районный суд Липецка приговорил Алексея Фомина к 11 годам лишения свободы за двойное убийство, совершенное в 2001 году.

Первый кассационный суд общей юрисдикции Саратова оставил без изменения приговор по делу о двойном убийстве, вынесенный весной этого года Октябрьским районным судом Липецка 60-летнему жителю подмосковного города Видное Алексею Фомину. Суд первой инстанции в марте признал его виновным в убийстве в 2001 году жены-липчанки и ее 14-летней дочери, а также сокрытии преступления (п. «а», «к» ч. 2 ст.105 УК РФ).

Алексея Фомина признали виновным в убийстве 42-летней жены Людмилы и ее 14-летней дочери Виктории с третьего захода: в первый и во второй раз его адвокатам удавалось доказать невиновность клиента, уголовное дело которого было построено на одном допросе подозреваемого и на косвенных уликах.

… Алексей Фомин 11 мая 2001 года явился в милицию и сообщил о бесследном исчезновении жены и падчерицы. По его словам, жена увезла дочку на первомайские праздники к подруге в село Пластинки Усманского района. Уехали они на машине ее знакомого с Петровского рынка, где Людмила работала продавцом люстр и обоев.

В таком случае он был первым подозреваемым. Но Фомина тогда опросили лишь дважды: в мае и в июне. Милиция и прокуратура почему-то утратили к нему интерес, хотя у силовиков была масса улик в отношении отца семейства. Он путался в показаниях. Сначала заявлял, что жена и падчерица ушли из дома с сумкой, потом — с пакетами. Выдвинул версию о возможном отъезде жены за границу, например, в Польшу — там у нее были знакомые, но загранпаспорт Людмилы нашли при обыске квартиры. Говорил он и о том, что причиной исчезновения жены был ее долг в 1 700 долларов, выдвигал версию о похищении Людмилы и ее дочери, об их гибели в пруду во время майских праздников. До пропажи Людмилы и Виктории в квартире был стол с откручивающимися ножками. Он фигурирует на фотографиях семейных застолий. Но после исчезновения мамы с дочерью пропал и стол. Квартира, по словам родственников и знакомых Фоминых, не нуждалась в ремонте. Но при первом ее осмотре в протоколе было указано, что обои в кухне и коридоре оборваны до середины стены. Фомин объяснил это началом ремонта жилища сразу же после отъезда его домашних в село Пластинки. На изъятом из квартиры куске обоев криминалисты обнаружили пятна бурого цвета, но этот вещдок необъяснимо пропал при возобновлении следственных действий в 2021 году. Кровь была обнаружена и на смывах с линолеума. Но в 2001 году молекулярно-генетическая экспертиза не смогла выделить из нее ДНК. Но крови на линолеуме было много, и это — не капли, которые могли образоваться при случайном порезе…

Государственный обвинитель Владимир Федянин в прениях долго перечислял доказательства виновности Фомина, включив в них его явку с повинной в сентябре 2021 года, когда он рассказал следователю СКР в присутствии адвоката о том, что убил жену и падчерицу ножкой кухонного стола, вывез тела в лесополосу у Тракторного, где и закопал. Мотивом преступления, по словам гособвинителя, стала неприязнь Фомина к жене, которую он считал неверной. Также Фомин был обижен на жену за то, что она исключила его из собственников квартиры при ее приватизации. Заявив, что подсудимый «настойчиво и изощрённо препятствовал установлению истины», Владимир Федянин попросил приговорить его к 13 годам 4 месяцам строгого режима.

Адвокаты подсудимого настаивали на его невиновности. Они заявили, что никаких прямых улик причастности Фомина к двойному убийству нет: ни тел пропавших, ни орудия убийства, ни мотивов. Его признательные показания сторона защиты назвала вынужденными, полученными под физическим и психологическим давлением сыщиков.

— Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие, — таким было последнее слово подсудимого в этом процессе.

… Первый уголовный процесс над Фоминым по обвинению в двойном убийстве закончился в июне 2021 года. Тогда Октябрьский суд исключил из объема обвинений смерть девочки. Фомина приговорили к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство жены, но за истечением срока давности освободили от ответственности — для особо тяжких преступлений он составляет 15 лет. Региональный Следком приговор оспорил. Когда Октябрьский райсуд рассматривал дело во второй раз, подсудимый заявил ходатайство о его прекращении в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Против этого возражали родственники убитых и гособвинитель Владимир Федянин. Но председательствующая в процессе судья Светлана Букреева тогда заявила, что со времени преступления прошло более 20 лет, что все это время подсудимый не уклонялся от следствия и суда, не объявлялся в розыск. И прекратила уголовное дело в связи с истечением сроков давности.

— Цели наказания утратили свою актуальность. Подсудимый подлежит безусловному освобождению в связи с истечением срока давности по не реабилитирующим основаниям, — сказала судья и окончила процесс.

Этот приговор обжаловала прокуратура области. Безуспешно — в апелляционной инстанции, в областном суде, успешно — в кассационной, в Саратове. В итоге уголовное дело Фомина вернулось на новое рассмотрение в тот же Октябрьский райсуд Липецка, в котором и прозвучал приговор судьи Ольги Лузгиновой — 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
