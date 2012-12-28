В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов

Современный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами создан в Стебаево. Экотехнопарк позволит значительно повысить эффективность переработки мусора в регионе.

В Липецкой области состоялся ввод в эксплуатацию объекта «Экотехнопарк Липецкого района», построенного в рамках концессионного соглашения между областью и компанией ООО «Стройсельхозгарант».Проект реализовывался в три этапа: создание полигона мощностью 100 тысяч тонн в год, мусоросортировочного комплекса на 200 тысяч тонн и площадки компостирования на 70 тысяч тонн в год.Процесс согласования проекта включал взаимодействие с профильными ведомствами, областным Советом, прокуратурой и контрольно-счетной палатой.Строительные работы начались в декабре 2023 года, а принимать отходы полигон начал 1 ноября 2024 года после предварительной сортировки мусора на действующем комплексе АО «ЭкоПром-Липецк».С сегодняшнего дня, 24 сентября, начала функционировать мусоросортировочная линия, где будет отбираться 35% вторичных ресурсов, а 100 тысяч тонн отходов после брикетирования отправятся на захоронение.Новый завод меньше всего напоминает классический мусороперерабатывающий. Это, по сути, предприятие, похожее на многие, действующие в регионе. Большие модульные цеха с современным оборудованием. В них из Липецка, Задонского, Липецкого и Хлевенского районов поступает мусор. И тут же проходит тщательную сортировку в несколько этапов. Рабочие, которых на предприятии около двухсот человек, на линиях-лентах отбирают стекло, пластик, полиэтилен, алюминиевые банки, ПЭТ-бутылки, ткань, и раскладывают их в специальные контейнеры. То, что можно подвергнуть вторичной переработке брикетируется специальными машинами и отправляется на склад. Несмотря на то, что сортировка только началась, на складах уже полно брикетов с сырьем из мусора, которые у технопарка купят липецкие и иногородние предприятия — картонажные фабрики, стекольные заводы, производители изделия из алюминия.По словам министра экологии и природных ресурсов Липецкой области Андрея Мартынца, сортировка мусора имеет сразу несколько положительных эффектов.— Во-первых, отбраковываются ненужные отходы, формируются из них брикеты, которые идут на захоронение. Это ответ на то недоверие, на мнение, что этот полигон окажет негативное воздействие на окружающую среду. Теперь здесь будут захоранивать только изолированные пленкой в 14 оборотов, брикеты. Дно котлована, тоже изолировано от соприкосновения с почвой специальным покрытием. Это важно для экологии и подземных вод. Во-вторых, экотехнопарк позволяет использовать другую часть отходов вторично, что соответствует указу президента об обеспечении вторичного использования отсортированных отходов. Экотехнопарк полностью нацелен на выполнение основных задач нацпроекта «Экология», и программы «Экономика замкнутого цикла».Директор предприятия «Стройсельхозгарант», обслуживающего и эксплуатирующего экотехнопарк, Никита Мыза рассказал, что мощность завода — сортировка 200 тысяч тонн мусора в год. Из них 35% будут направляться на вторичное использование, а 100 тысяч тонн мусора предназначены для брикетирования. Уже безопасные для экологии кубы отправляются на захоронение.Кроме того, на территории экотехнопарка есть 21 бетонная ванна для обслуживания органического мусора, то есть для перегнивания растительности — веток, листвы и травы. После 42 дней компостирования, получившуюся массу отправляют на полигон в место, захоронения основного, отсортированного мусора. В садовый гумус он не идет из-за возможных вредных примесей, а используется в качестве отсыпки на месте захоронения мусора.По словам Никиты Мыза, на сегодняшний день, экотехнопарк, по наличию сортировочного, брикетирующего, упаковочного оборудования, один из самых современных в России. И также бесспорна экологическая безопасность технопарка: полигон полностью «экранирован» от соприкосновение с почвой и подземными водами. А та вода, что используется на предприятии, после фильтрации и очистки также идет в использование. То есть, экотехнопарк использует замкнутый цикл водоснабжения.