Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже

Многодетные смогут получать единое пособие, даже если их доход немного превысит региональный прожиточный минимум. Врачи при назначении БАДов будут ориентироваться на их эффективность. Появится рейтинг автошкол. Для некоторых кондитерских изделий введут маркировку. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в мае.

Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут получать единое пособие — превышение не должно быть более 10%. Закон вступит в силу с 22 мая. Так, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначается семьям, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе. Прежде, если доход даже незначительно превышал установленный порог, семья теряла право на пособие. Теперь, если превышение будет не более 10%, выплаты сохранят еще на 12 месяцев. Новые правила имеют обратную силу и применяются с 1 января 2026 года: если семья уже получила отказ за первые месяцы 2026 года, расчет проведут автоматически в беззаявительном порядке.Перечень видов работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы расширен с 271 позиции до 373. В список добавлены такие профессии, как тренер, водитель, социальный педагог, более чем в три раза увеличены врачебные специализации, например, добавлены «травматолог-ортопед», «невролог», «офтальмолог» и др. Часть профессий присутствовали в предыдущем списке в виде укрупненных групп, теперь они детализированы по профилям деятельности. Стал больше и перечень организаций, где возможно прохождение альтернативной гражданской службы.С 1 мая медицинские работники при назначении БАДов пациентам должны ориентироваться на критерии качества и эффективности таких препаратов. Биологически активная добавка будет считаться качественной, если у изготовителя и производителя имеется действующее свидетельство о её государственной регистрации, необходимо наличие маркировки, соответствие показателям и составу, подтвержденное аккредитованной лабораторией. Все эти критерии должны присутствовать одновременно. Подтверждением эффективности будут считать данные исследований, опубликованных в научных изданиях, наличие у производителя собственной информации о клинических испытаниях.С 1 мая на радиоэлектронику и часть сладостей и кондитерских изделий (со сроком хранения более 5 суток), включенных в специальный перечень, нужно наносить средства идентификации. Сведения о маркировке и вводе продукции в оборот необходимо передавать в систему «Честный знак».МВД разработает показатели эффективности автошкол по программам профессионального обучения водителей. Рейтинг автошкол создается в рамках поправок в закон «О безопасности дорожного движения», которые вступают в силу 28 мая. Критерии эффективности автошкол будут основаны на таких показателях, как, например, результаты сдачи экзаменов по окончании обучения, данные о ДТП, совершенные по вине выпускников автошкол в пределах двухлетнего стажа. Предполагается размещение рейтинга в открытом доступе.