Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Опубликован график отключения горячей воды в Липецке
Общество
По факту падения светофора на пенсионеров возбуждено уголовное дело
Происшествия
«Творится беспредел, пока люди спят, службы снабжают дворы помоями»
Общество
Губернатор Игорь Артамонов в будничной обстановке открыл 1-ю поликлинику
Общество
Двое рыбаков перевернулись на лодке, один из них утонул
Происшествия
Упавший на пенсионеров светофор эксплуатировался пять лет
Происшествия
Из-за установки памятника перекроют движение 5 мая у Нижнего парка
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Задержан подросток, который продавал аккаунты в интернете
Происшествия
Читать все
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
4 мая в Липецке от клещей обработают сквер, набережную и лог
Общество
На улице Центральной отключат холодную воду
Общество
Цены на бензин приостановились в Липецкой области
Экономика
Липецкая вечЁрка: сбитые БПЛА, открытие поликлиники № 1 и график отключений горячей воды
Общество
Антициклон принесет в Липецкую область потепление
Погода в Липецке
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Культура
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Первомай в Липецке: где и как отпраздновать, чтобы было весело, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
Чаплыгинец напал на соседа, а потом обложил матом участкового: отрабатывать дебош придётся 240 часов
Происшествия
Читать все
Общество
137
57 минут назад

Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже

Многодетные смогут получать единое пособие, даже если их доход немного превысит региональный прожиточный минимум. Врачи при назначении БАДов будут ориентироваться на их эффективность. Появится рейтинг автошкол. Для некоторых кондитерских изделий введут маркировку. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в мае.

Многодетные смогут получать единое пособие при превышении прожиточного минимума

Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут получать единое пособие — превышение не должно быть более 10%. Закон вступит в силу с 22 мая. Так, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначается семьям, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе. Прежде, если доход даже незначительно превышал установленный порог, семья теряла право на пособие. Теперь, если превышение будет не более 10%, выплаты сохранят еще на 12 месяцев. Новые правила имеют обратную силу и применяются с 1 января 2026 года: если семья уже получила отказ за первые месяцы 2026 года, расчет проведут автоматически в беззаявительном порядке.

Расширяется список работ для альтернативной службы 

Перечень видов работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы расширен с 271 позиции до 373. В список добавлены такие профессии, как тренер, водитель, социальный педагог, более чем в три раза увеличены врачебные специализации, например, добавлены «травматолог-ортопед», «невролог», «офтальмолог» и др. Часть профессий присутствовали в предыдущем списке в виде укрупненных групп, теперь они детализированы по профилям деятельности. Стал больше и перечень организаций, где возможно прохождение альтернативной гражданской службы.

Для БАДов установлены критерии качества

С 1 мая медицинские работники при назначении БАДов пациентам должны ориентироваться на критерии качества и эффективности таких препаратов. Биологически активная добавка будет считаться качественной, если у изготовителя и производителя имеется действующее свидетельство о её государственной регистрации, необходимо наличие маркировки, соответствие показателям и составу, подтвержденное аккредитованной лабораторией. Все эти критерии должны присутствовать одновременно. Подтверждением эффективности будут считать данные исследований, опубликованных в научных изданиях, наличие у производителя собственной информации о клинических испытаниях.

Маркировка радиоэлектроники и кондитерских изделий

С 1 мая на радиоэлектронику и часть сладостей и кондитерских изделий (со сроком хранения более 5 суток), включенных в специальный перечень, нужно наносить средства идентификации. Сведения о маркировке и вводе продукции в оборот необходимо передавать в систему «Честный знак».

Рейтинг автошкол

МВД разработает показатели эффективности автошкол по программам профессионального обучения водителей. Рейтинг автошкол создается в рамках поправок в закон «О безопасности дорожного движения», которые вступают в силу 28 мая. Критерии эффективности автошкол будут основаны на таких показателях, как, например, результаты сдачи экзаменов по окончании обучения, данные о ДТП, совершенные по вине выпускников автошкол в пределах двухлетнего стажа. Предполагается размещение рейтинга в открытом доступе.

законы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить