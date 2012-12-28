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2982
вчера, 20:58
29

В Липецке самое жаркое 12 июля за 116 лет

Нынешний максимум температуры оказался на 1,5 градуса выше предыдущего. 

Сегодня, 12 июля, воздух в Липецке разогрелся до +35,3 градуса — максимального значения для этого дня с 1909 года, когда в городе начали вести регулярные метеонаблюдения. Предыдущий максимум температуры для 12 июля принадлежал 1996 году: +33,8 градуса. А самой жаркой территорией в регионе сегодня оказался Конь-Колодезь — на метеорологической станции в селе отмечены +36 градусов ровно. 

Уже в ближайшие дни столбики термометров поползут вниз. Завтра, 13 июля аномальная жара в Липецкой области сохранится лишь местами, с понедельника температура будет превышать привычный июльский фон на 3-4 градуса, но экстремальных показателей не будет, сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

жара
температурный рекорд
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Комментарии (29)

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Сначала новые
Отлично!
сегодня, 12:54
Лето должно быть жарким! Пар костей не ломит.
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Елена
сегодня, 12:47
Сначала всем было холодно. Потом всех залили дожди. Теперь умираем от жары. Живому человеку не угодишь...
Ответить
Липчанка
сегодня, 12:03
Вчера на солнце на градуснике было +55, а не 35. Зачем обманывать
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Вот те на!
сегодня, 12:21
Ещё одна "правдолюбка"... Температура указывается В ТЕНИ! Такое впечатление, что у людей мозги в переварившуюся кашу превратились!
Ответить
Детские площадки
сегодня, 11:54
Под пеклом, ни единого зонтика и все деревья, что дают тень, все срублено. Все остановки стеклянные, спрятаться негде, все для людей
Ответить
Есть выход
сегодня, 12:22
Дома надо быть в такую жару, с не варить детей на детской площадке.
Ответить
Ночной сторож
сегодня, 11:37
С НЛМК скоро новый трамвай с кондиционером поедет осталось чуть-чуть потерпеть обещали к концу года но врятли к этому концу
Ответить
Енот
сегодня, 11:31
346маршрут с кондиционером дважды вчера ехал выходить из автобуса не хочется
Ответить
Никодим
сегодня, 10:17
Почему не работают кондиционеры? Людям дурно . В час пик стоять в душиловке с НЛМК.
Ответить
Сергей
сегодня, 07:24
А где же работающие кондиционеры в автобусах,а? Проезд до 36 р повышали, обещали комфорт пассажирам!
Ответить
Алексей
сегодня, 09:48
Кондиционеры есть. Но далеко не во всех. Во все их установить не получится. Да и незачем ради одной недели.
Ответить
Хомяк
сегодня, 06:31
12 Июля 2010г температура в Липецке была 32 градуса а под 40 после 28 го числа установилась жара
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Пронин
сегодня, 01:48
2010 было 42 градуса, асфальт плавился!
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Майор
сегодня, 09:47
Но только в августе.
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