Погода в Липецке
2982
вчера, 20:58
29
В Липецке самое жаркое 12 июля за 116 лет
Нынешний максимум температуры оказался на 1,5 градуса выше предыдущего.
Уже в ближайшие дни столбики термометров поползут вниз. Завтра, 13 июля аномальная жара в Липецкой области сохранится лишь местами, с понедельника температура будет превышать привычный июльский фон на 3-4 градуса, но экстремальных показателей не будет, сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
8
0
3
9
1
Комментарии (29)