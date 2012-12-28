В Липецке самое жаркое 12 июля за 116 лет

Нынешний максимум температуры оказался на 1,5 градуса выше предыдущего.



Сегодня, 12 июля, воздух в Липецке разогрелся до +35,3 градуса — максимального значения для этого дня с 1909 года, когда в городе начали вести регулярные метеонаблюдения. Предыдущий максимум температуры для 12 июля принадлежал 1996 году: +33,8 градуса. А самой жаркой территорией в регионе сегодня оказался Конь-Колодезь — на метеорологической станции в селе отмечены +36 градусов ровно.Уже в ближайшие дни столбики термометров поползут вниз. Завтра, 13 июля аномальная жара в Липецкой области сохранится лишь местами, с понедельника температура будет превышать привычный июльский фон на 3-4 градуса, но экстремальных показателей не будет, сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.