Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область

Весной и летом многие жители Липецкой области планируют поездки на Каспий и в Калмыкию— половить рыбу или просто отдохнуть на природе. Однако прежде чем собирать чемоданы, стоит заглянуть в правила пограничного режима: без пропуска в некоторые прибрежные районы просто не пустят. Если и пустят, то вести себя в приграничье следует по особым правилам.

Управление ФСБ России по Липецкой области напоминает: тем, кто едет в Калмыкию или Астраханскую область на отдых, рыбалку или в туристических целях, нужен пропуск в пограничную зону. Получают его бесплатно, без госпошлины. Заявление подают в Пограничное управление ФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области. Заявления граждан России рассматриваются до 15 рабочих дней.

Для хозяйственной, промысловой деятельности и даже любительского или спортивного рыболовства требуется отдельное разрешение. В пятикилометровой полосе вдоль границы, на побережье и островах рыбачить или прогуливаться на лодках можно только днём — от восхода до заката. Если нужно выйти в ночной промысел, придётся письменно объяснить причину начальнику пограничного органа в свободной форме. Маломерные суда на Каспии без технических средств контроля выходят в море только днём и не дальше границ по судовому билету, а без билета — не дальше двух морских миль от берега.

Без разрешения начальника пограничного органа запрещено снимать пограничные корабли, катера, пограничников, пограничные знаки, инженерные сооружения и другие объекты — в том числе с помощью дронов. Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 1000 до 60 000 рублей. Также могут конфисковать орудия лова и технику.
Комментарии (2)

??
30 минут назад
На каких лодках? После захода солнца в море на не оборудованных пляжах даже купаться опасно, поскольку охраняюшими побережье постами регулярно проводятся контрдиверсионные прострелы водной глади. А потом находят тела пропавших дайверов, ненароком оказавшихся в той зоне. И это не шутки, я сам живу в Крыму.
Коммунист
46 минут назад
При советах без разрешения из колхоза в город нельзя было выехать
