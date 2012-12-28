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сегодня, 14:55
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В семье Горбуновых из Усмани родилась тройня

А «пошли за третьим»: теперь в семье пятеро детей.

В семье Горбуновых из Усмани родилась тройня. Мальчиков назвали Матвей, Максим, Михаил. Теперь в семье пятеро детей: есть ещё старшие сестры Ева и Владислава. Многодетная мать Серафима Горбунова призналась: «Хотела троих детей, но так вышло, что когда пошла за третьим — их сразу трое появилось». А вот её муж Михаил Горбунов мечтал о большой семье с детства — чтобы было хотя бы семеро.

О радостном событии рассказал в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«На свет малыши появились в начале июня, но выписка только сейчас – врачи за ними наблюдали: мониторили состояние, почти не отходили от двухкилограммовых крох. Парни окрепли. Встречать их пришли папа и старшие сестрёнки – Ева и Владислава. Теперь у них большая и подлинная семьЯ – пятеро детей и родители.

Поддержали Горбуновых выплатой в 1 млн 200 тысяч рублей. Многодетных семей в регионе становится больше. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя защищёнными и счастливыми. Поэтому с этого года ввели новую меру поддержки – для родителей моложе 35 лет. Выплачиваем за третьего или последующих детей 300 тысяч рублей. С начала года это пособие получили 216 семей», – написал губернатор.

В перинатальном центре с начала года это уже вторая тройня.

Видео - t.me/igor_artamonov48
дети
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Комментарии (9)

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Гостья
15 минут назад
Поздравляем!!! Здоровья,будьте счастливы!!! Молодцы!!!
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Стас
51 минуту назад
Родители МОЛОДЦЫ!!
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Azirus
55 минут назад
Дети важны, по крайней мере каждая женщина должна стать матерью. Но дети это и большие жертвы, всю жизнь им посветить и уже смерть не справедливо что жизнь на столько коротенькая у нас .
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Я
58 минут назад
Всем здоровья
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Р
сегодня, 15:19
Хоть что то хорошее в области
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Кузя
сегодня, 15:17
Хотели стать многодетными? Стали по-крупному.
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Man
сегодня, 15:13
Странная политика руководства области. Интересно, чем руководствовались власти, когда принимали решение о том, что если родители старше 35, то и дополнительная финансовая поддержка при рождении третьего ребенка им не нужна?
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Денис
24 минуты назад
Очень точное замечание
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Родителям
сегодня, 15:09
Здоровья,терпения,благополучия.Детишкам счастливого детства
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