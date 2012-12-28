А «пошли за третьим»: теперь в семье пятеро детей.

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В семье Горбуновых из Усмани родилась тройня. Мальчиков назвали Матвей, Максим, Михаил. Теперь в семье пятеро детей: есть ещё старшие сестры Ева и Владислава. Многодетная мать Серафима Горбунова призналась: «Хотела троих детей, но так вышло, что когда пошла за третьим — их сразу трое появилось». А вот её муж Михаил Горбунов мечтал о большой семье с детства — чтобы было хотя бы семеро.О радостном событии рассказал в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.«На свет малыши появились в начале июня, но выписка только сейчас – врачи за ними наблюдали: мониторили состояние, почти не отходили от двухкилограммовых крох. Парни окрепли. Встречать их пришли папа и старшие сестрёнки – Ева и Владислава. Теперь у них большая и подлинная семьЯ – пятеро детей и родители.Поддержали Горбуновых выплатой в 1 млн 200 тысяч рублей. Многодетных семей в регионе становится больше. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя защищёнными и счастливыми. Поэтому с этого года ввели новую меру поддержки – для родителей моложе 35 лет. Выплачиваем за третьего или последующих детей 300 тысяч рублей. С начала года это пособие получили 216 семей», – написал губернатор.В перинатальном центре с начала года это уже вторая тройня.