Дети от первого брака погибшего на СВО остались без страховой выплаты

За права 17-летних подростков вступилась прокуратура.

Прокуратура Правобережного района Липецка добивается восстановления прав двоих детей погибшего участника СВО.По данным пресс-службы областной прокуратуры, страховая компания «СОГАЗ» незаконно отказала в выплате компенсации страховой суммы и единовременного пособия в связи с гибелью отца на СВО двоим 17-летним подросткам.Липчанин погиб в апреле 2025 года. Свой отказ страховщик объяснил тем, что выплаты в полном объёме произведены его жене и ребёнку от второго брака.Прокурор обратился в суд с иском заявлением в интересах двоих детей военнослужащего от первого брака о взыскании с компании компенсации страховой суммы и единовременного пособия. Речь идёт о страховой сумме в 12 миллионов рублей, которая должна делиться между членами семьи погибшего.Иск рассматривает суд.