11 минут назад
Анатолий Емельянов будет под домашним арестом до Дня святого Валентина
В общей сложности он проведет дома целый год.
Напомним, Анатолия Емельянова подозревают в мошенничестве при продаже туристических путевок. Расследуется уголовное дело по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах». В первый раз суд отправил Анатолия Емельянова под домашний арест в середине февраля 2025 года.
За время домашнего ареста депутат похудел на 15 килограммов и на днях разведется с женой — бракоразводный процесс назначен на 17 декабря. При этом Анатолий Емельянов просился на СВО, но получил отказ.
