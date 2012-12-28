Все новости
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
В Липецке начали маркировать товары «Честным знаком»
Общество
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Общество
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
В домике Петра поселился конь Яшка
Общество
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
Анатолий Емельянов будет под домашним арестом до Дня святого Валентина
Общество
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
Общество
46
11 минут назад

Анатолий Емельянов будет под домашним арестом до Дня святого Валентина

В общей сложности он проведет дома целый год.

Суд по ходатайству следствия в очередной раз продлил депутату областного Совета Анатолию Емельянову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 14 февраля 2026 года. Об этом GOROD48 сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Напомним, Анатолия Емельянова подозревают в мошенничестве при продаже туристических путевок. Расследуется уголовное дело по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах». В первый раз суд отправил Анатолия Емельянова под домашний арест в середине февраля 2025 года.

За время домашнего ареста депутат похудел на 15 килограммов и на днях разведется с женой — бракоразводный процесс назначен на 17 декабря. При этом Анатолий Емельянов просился на СВО, но получил отказ.
Анатолий Емельянов
мошенничество
домашний арест
