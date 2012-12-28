Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»

Маршруты №24 и 24а с 1 мая продлеваются до гипермаркета «Аршин».«Это решение приняли с учётом обращений жителей – оно позволит удобнее добираться жителям Сырского Рудника, ЖК «Мелодия» и частного сектора вдоль улицы Ангарской.Теперь маршрут станет более логичным и комфортным для повседневных поездок – без лишних пересадок», — говорится в сообщении администрации Липецка.