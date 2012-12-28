Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
сегодня, 15:42
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Мэр Липецка поменял одного своего зама-учителя на другого.
«В работе всегда наступает момент, когда надо остановиться и сказать спасибо тому, с кем ты прошел важный путь, работая плечом к плечу. Сегодня хочу выразить искреннюю благодарность Анне Митрофановне Шамаевой, которая покидает свой пост после многих лет преданного служения городу и его жителям», — написал Роман Ченцов в своем Telegram-канале.
Анна Шамаева родилась 7 апреля 1959 года. В 1983 году окончила ЛГПИ по специальности «Математика и физика». Работать начала в 1983 году учителем математики средней школы № 55 Липецка. В 1988–1992 годах была директором-учителем начальной школы в городе Дакар (Сенегал). С 2002 года занимала должность начальника управления образования, затем председателя департамента образования администрации города. В 2011 году стала заместителем мэра Михаила Гулевского — говорят, так он отблагодарил начальника своего предвыборного штаба за свою победу на очередных выборах главы города.
В отставку Шамаеву в январе 2016 года отправил сменщик Гулевского Сергей Иванов. В ту же реку во второй раз Анна Митрофановна вошла с подачи уже мэра Евгении Уваркиной в ноябре 2021 года. На должность заместителя главы Липецка Шамаева вернулась из бизнеса, она была директором рынка «Европейский».
Освободившуюся должность займет Светлана Бедрова, экс-председатель департамента образования мэрии, которая в этом году была назначена директором школы-новостройки в «Елецком».
«Она приходит на эту должность с серьёзным управленческим багажом и пониманием городской повестки. Уверен, преемственность будет сохранена, а работа социальной сферы продолжена в том же ключе и на том же уровне. Анне Митрофановне искренне желаю удачи в новом этапе. Светлане Валерьевне — сил и успешной работы на новом посту», — написал Роман Ченцов.
