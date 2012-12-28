Все новости
Общество
1749
сегодня, 15:42
7

Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой

Мэр Липецка поменял одного своего зама-учителя на другого.

Из администрации Липецка уходит вице-мэр Анна Шамаева. Об этом сообщил глава города Роман Ченцов.

«В работе всегда наступает момент, когда надо остановиться и сказать спасибо тому, с кем ты прошел важный путь, работая плечом к плечу. Сегодня хочу выразить искреннюю благодарность Анне Митрофановне Шамаевой, которая покидает свой пост после многих лет преданного служения городу и его жителям», — написал Роман Ченцов в своем Telegram-канале.

Анна Шамаева родилась 7 апреля 1959 года. В 1983 году окончила ЛГПИ по специальности «Математика и физика». Работать начала в 1983 году учителем математики средней школы № 55 Липецка. В 1988–1992 годах была директором-учителем начальной школы в городе Дакар (Сенегал). С 2002 года занимала должность начальника управления образования, затем председателя департамента образования администрации города. В 2011 году стала заместителем мэра Михаила Гулевского — говорят, так он отблагодарил начальника своего предвыборного штаба за свою победу на очередных выборах главы города.

В отставку Шамаеву в январе 2016 года отправил сменщик Гулевского Сергей Иванов. В ту же реку во второй раз Анна Митрофановна вошла с подачи уже мэра Евгении Уваркиной в ноябре 2021 года. На должность заместителя главы Липецка Шамаева вернулась из бизнеса, она была директором рынка «Европейский».

Освободившуюся должность займет Светлана Бедрова, экс-председатель департамента образования мэрии, которая в этом году была назначена директором школы-новостройки в «Елецком».

«Она приходит на эту должность с серьёзным управленческим багажом и пониманием городской повестки. Уверен, преемственность будет сохранена, а работа социальной сферы продолжена в том же ключе и на том же уровне. Анне Митрофановне искренне желаю удачи в новом этапе. Светлане Валерьевне — сил и успешной работы на новом посту», — написал Роман Ченцов.
кадры
администрация Липецка
6
1
0
3
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Скамейка
13 минут назад
Просится на Каменный лог в сторону Кольца трубного,годы не дают стоять по сорок минут ждать автобуса.
Ответить
Скоро
29 минут назад
И подружек ее попросят.
Ответить
Игорь
31 минуту назад
Слово ПОПРОЩАЛСЯ обычно используется в другом контексте. Шамаева, слава Богу, жива и здорова
Ответить
александр
49 минут назад
Лучше установите скамейку на остановке 9 ого микр кольцевая ноги отсыхают ждать автобус С экрана шебечете благодеьтели а в суть не заглядываете
Ответить
Александр
54 минуты назад
Хто такая шамаева для народа никто я ее не знал и знать не хочу Иш ты покидает теплое место
Ответить
Добро
сегодня, 16:01
Благодарю!
Ответить
Дед
57 минут назад
Кого?
Ответить
