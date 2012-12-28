В липецком зоопарке пополнение — зубренок

У пары зубров Ивушки и Мушкета сегодня перед закрытием зоопарка появился на свет малыш.

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Посетители зоопарка сегодня незадолго до его закрытия стали свидетелями необычного зрелища — рождения зубренка. Сразу после рождения мама старательно вылизала малыша, что попало на видео, которым поделились наши читатели. Зрители стали свидетелями и первой попытки зубренка встать на ноги, что вызвало аплодисменты.У пары зубров липецкого зоопарка Ивушки и Мушкета это уже шестой малыш.