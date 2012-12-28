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Общество
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вчера, 23:15
В липецком зоопарке пополнение — зубренок
У пары зубров Ивушки и Мушкета сегодня перед закрытием зоопарка появился на свет малыш.
У пары зубров липецкого зоопарка Ивушки и Мушкета это уже шестой малыш.
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