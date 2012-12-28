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19 минут назад

В Липецке побит четвертый температурный рекорд апреля

Воздух разогрелся до +27,6 градуса.

Новый температурный рекорд для 23 апреля установлен в Липецке: воздух в городе сегодня прогрелся до +27,6 градуса, что стало максимальным значением за 116 лет наблюдений.

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий максимум держался 30 лет и был на 2,4 градуса меньше – в 1995 году температура воздуха 23 апреля поднялась до +25,2 градуса. Нынешний рекорд также оказался четвертым максимальным показателем для апреля 2025 года в целом. 

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