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Общество
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сегодня, 10:08
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В середине мая в Липецкой области пошли осенние грибы
Природа снова преподносит сюрпризы.
Как рассказала GOROD48 миколог заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева, такая аномалия, скорее всего, связана с капризами природы и прежде всего — с засушливой осенью 2024 года, когда грибов не было совсем. А если у грибов осенью не образуются плодовые тела, то образовавшиеся мицелии остаются в виде зародышей и появляются целиком при благоприятных условиях. Так и произошло с маслятами и свинушками. Но это не прямо чудо — с маслятами и свинушками такое иногда бывает.
А вот подосиновик — чисто осенний гриб из семейства болетовых, характеризующихся трубчатым гименофором (то, что на нижней части шляпки). Его появление в середине мая — большое исключение из правил. И тоже связано с погодными аномалиями и осенней засухой.
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