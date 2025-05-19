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2384
сегодня, 10:08
8

В середине мая в Липецкой области пошли осенние грибы

Природа снова преподносит сюрпризы.

У Центрального рынка в Липецке уже во всю продают грибы. Причём самые разные: подосиновики, маслята и свинушки. Такого в середине мая ещё не было!

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Как рассказала GOROD48 миколог заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева, такая аномалия, скорее всего, связана с капризами природы и прежде всего — с засушливой осенью 2024 года, когда грибов не было совсем. А если у грибов осенью не образуются плодовые тела, то образовавшиеся мицелии остаются в виде зародышей и появляются целиком при благоприятных условиях. Так и произошло с маслятами и свинушками. Но это не прямо чудо — с маслятами и свинушками такое иногда бывает.

А вот подосиновик — чисто осенний гриб из семейства болетовых, характеризующихся трубчатым гименофором (то, что на нижней части шляпки). Его появление в середине мая — большое исключение из правил. И тоже связано с погодными аномалиями и осенней засухой.

грибы
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
МЕСТНЫЙ
сегодня, 11:12
Кажется, что рядом с маслятами не подосиновики - а подберёзовики.
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грибник
сегодня, 11:00
а в каком лесу грибов много ? в Б/Х. поганки редко встречаются.
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Выброс
сегодня, 10:32
Пошла мутация.
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Не я
сегодня, 10:20
К чему бы это? К выборам пары Римского?
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Дмитрий
сегодня, 10:19
почему не отлавливают продавцов свинушек и не вкатывают какой-нибудь штраф? пусть ещё поганками торгуют, получается
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Задолбалин
сегодня, 10:35
Никто не заставляет покупать
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Дед
сегодня, 10:16
Сегодня поеду на разведку
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Ну
сегодня, 10:16
И не надо забывать, что за сбор краснокнижных грибов предусмотрена статья.
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