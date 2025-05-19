В середине мая в Липецкой области пошли осенние грибы

Природа снова преподносит сюрпризы.

У Центрального рынка в Липецке уже во всю продают грибы. Причём самые разные: подосиновики, маслята и свинушки. Такого в середине мая ещё не было!Как рассказала GOROD48 миколог заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева, такая аномалия, скорее всего, связана с капризами природы и прежде всего — с засушливой осенью 2024 года, когда грибов не было совсем. А если у грибов осенью не образуются плодовые тела, то образовавшиеся мицелии остаются в виде зародышей и появляются целиком при благоприятных условиях. Так и произошло с маслятами и свинушками. Но это не прямо чудо — с маслятами и свинушками такое иногда бывает.А вот подосиновик — чисто осенний гриб из семейства болетовых, характеризующихся трубчатым гименофором (то, что на нижней части шляпки). Его появление в середине мая — большое исключение из правил. И тоже связано с погодными аномалиями и осенней засухой.